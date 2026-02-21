افتتحت شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء مركز خدمة هندسة حوش عيسى، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير منظومة خدمات المشتركين، وتعزيز جودة الأداء، وتقديم تجربة متميزة للمواطنين، في إطار خطة الشركة لتحديث مراكز الخدمة وتوسيع نطاق التحول الرقمي، وتسهيل الحصول على الخدمات الكهربائية بسرعة وكفاءة.

جاء الافتتاح بحضور عدد من قيادات الشركة، على رأسهم المهندس بهجت فياض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والمحاسب عادل إسماعيل رئيس قطاعات الشؤون التجارية، والمحاسب باسم أباظة رئيس قطاع الشؤون التجارية بشمال البحيرة، والدكتور سعد هويدي رئيس قطاع نظم المعلومات ، والمحاسب أشرف خيرالله رئيس قطاع التفتيش التجارية، والمحاسب وليد الطويل مدير عام الشؤون التجارية بشمال البحيرة، إلى جانب المهندس مختار العزيزي مدير عام نظم المعلومات، وأحمد عيد مدير عام الخدمات الذكية، وعدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي الشركة.

وخلال الافتتاح، أكد المهندس بهجت فياض أن المركز يمثل نقلة نوعية في خدمة المشتركين، ويأتي ضمن استراتيجية الشركة لتحسين تجربة المواطنين، وتقليل زمن تقديم الخدمة، وتبسيط الإجراءات، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتطوير المرافق الخدمية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وأوضح أن المركز مزوّد بأحدث الوسائل الفنية والتكنولوجية، ما يتيح سرعة إنجاز المعاملات وتقديم الخدمات المتنوعة في بيئة منظمة ومناسبة للمواطنين.

وأضاف أن مركز حوش عيسى يقدم حزمة متكاملة من الخدمات، تشمل استقبال طلبات توصيل التيار الكهربائي، وسداد الفواتير، وتلقي الشكاوى، وخدمات العدادات، والتعامل مع الاستفسارات، ما يسهم في تخفيف الضغط عن باقي مراكز الخدمة، ويوسع نطاق التغطية الجغرافية لتقديم الخدمات بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

وأشار إلى أن المركز الجديد يخدم أكثر من 95 ألف مشترك، منهم 51 ألف مشترك عدادات مسبقة الدفع، ما يعكس حجم المسؤولية الكبيرة التي يتحملها المركز لضمان استقرار الخدمة وجودتها.

ويأتي افتتاح المركز في إطار جهود شركة البحيرة للكهرباء المستمرة لتطوير منظومة العمل، ورفع كفاءة الأداء، وتحقيق أعلى معدلات رضا المشتركين، ودعم خطط الدولة لتوفير خدمات أساسية متطورة للمواطنين

