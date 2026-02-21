كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر إحدى الفتيات من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى عليها بالسب والضرب داخل أتوبيس نقل جماعى بالقليوبية.

تلقى قسم شرطة الخصوص بالقليوبية، بتاريخ 16 فبراير الجاري، بلاغًا من طالبة أنها حال استقلال أتوبيس نقل جماعى حدثت مُشادة كلامية بينها وبين أحد الأشخاص لخلاف على أولوية الجلوس قام على إثرها الأخير بالتعدى عليها بالسب والضرب دون حدوث إصابات.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة مقيم بدائرة القسم، و بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

اتخذت الأجهزة الأمني الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.