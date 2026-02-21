عاد من الغربة شوقًا لأسرته بقرية الروس التابعة لمركز مطوبس في كفر الشيخ، ليقضي معهم شهر رمضان المبارك لكن لم تمضي ساعات كثيرة ويتواجد وسط أسرته مع بدايات الشهر المبارك، حتى أنهى حادث على الطريق الدولي الساحلي في نطاق مركز مطوبس حياته.

سعيٌ في الغربة

محمد عبده فرج، عامل اربعيني، يعمل في مجال الاستزراع السمكي وأحد أبناء قرية الروس قضى سنوات طويلة في الغربة في دولة الأردن يعمل ويجتهد من أجل لقمة العيش، ويحلم بالعودة والاستقرار بين أسرته، وأن يعوض أبناءه عن غيابه الطويل بتواجده وسطهم خلال الأيام المباركة.

ومع حلول شهر رمضان المبارك 2026، قرر أن يقضي إجازته وسط عائلته، وأن يشاركهم لحظات الإفطار التي طالما افتقدها، ورغم ذلك لم يتخلَّ عن مسؤولياته، فذهب إلى العمل مع آخرين بعد افطار ثاني أيام رمضان في الاستزراع السمكي مقابل أجر يومي يحصل عليه.

حادث قبل لحظة اللقاء

بينما كان في طريق التوجه إلى عمله بعد افطار ثاني أيام رمضان وقع حادث على الطريق الدولي الساحلي بمركز مطوبس، أسفر عن وفاته وإصابة 11 آخرين من العاملين معه خلال استقلالهم سيارة نصف نقل كان يقودها أحد أبناء مسقط رأسه قري الروس التابعة لمركز مطوبس.

تحول الطريق الدولي الساحلي في نطاق مركز مطوبس إلى مشهد مأساوي نتيجة ذلك الحادث، وبدلًا من وصوله إلى أسرته وبحوزته ما حصل عليه من رزق حلال عبارة عن أجره اليومي المتفق عليه في الاستزراع السمكي تلقت أسرته خبرًا صادمًا بوفاته في الحادث تاركًا خلفه فراغًا كبيرًا وقلوبًا موجوعة.

حزن يخيم على الأسرة والقرية

وعقب تلقي أهالي قرية الروس التابعة لمركز مطوبس في كفر الشيخ نبأ وقوع الحادث بتفاصيله جثة واحدة، و11مصابًا خيم الحزن على أهالي القرية بسبب وقوع الحادث.

وأصبحت قصة المتوفي الوحيد في الحادث يتداولها أبناء القرية حول عامل بسيط كان يسعى على توفير لقمة العيش بالحلال لأسرته قبل مغادرته البلاد والعودة للاردن، وأبًا كان ينتظر لحظة تجمع أسرته حول مائدة واحدة بعد سنوات من الكد والتعب في أيام الشهر المبارك.

تفاصيل حادث الطريق الساحلي

كانت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة مطوبس في كفر الشيخ، تلقت بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة يستقلها عمال يقيمون بقرية الروس التابعة لمركز مطوبس، ويعملون في مجال الاستزراع السمكي على الطريق الدولي الساحلي في نطاق مركز مطوبس.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى رشيد المركزي في محافظة البحيرة للتعامل معهم طبيًا بينما جرى إيداع الجثة بمشرحة ذات المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

أسفر الحادث عن مصرع "محمد.ع.ف"، 45 عامًا، وإصابة كل من "سلامة.م.س.د"، 40 عامًا، و"احمد.ا.ا"، 30 عامًا، و"عبده.ع.ع.ف"، 39 عامًا، و"السعيد.ج.م.ا"، 26 عامًا، و"محمد.ص.م.ف"، 21 عامًا، و"محمد.م.أ.أ":، 19 عامًا، و"حمودة.م.س.ا"، 29 عامًا، و"مصطفى.ج.ع.ف"، 23 عامًا، و"إسلام.ع.ا.ش"، 25 عامًا، و"ع.ن.ع"، 35 عامًا، و"محمد.ع.ع.ا"، 35 عامًا، وجميعهم يقيمون بقرية الروس التابعة لمركز مطوبس.

وتحرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

