الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا الأحد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الأحد الموافق 22 فبراير 2026، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، السبت، إنه يسود غدًا السبت، طقس بارد إلى شديد البرودة في الصباح الباكر، دافئ إلى مائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، بارد إلى شديد البرودة ليلًا.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس تشهد شبورة مائية من 4 إلى 9 صباحًا، على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

وأوضحت أن حالة الطقس تشهد نشاطًا للرياح، على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية ووسط وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر.

وأشارت إلى أن حالة الطقس تشهد فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وبينت أن حالة الطقس تشهد سحب منخفضة، على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.