أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، زيارة ميدانية لمتابعة أزمة تكدس مرافقي المرضى أمام مستشفى الشاطبي الجامعي، وذلك في إطار الحرص على توفير حلول إنسانية تحفظ كرامة المواطنين وتخفف معاناتهم أثناء انتظار ذويهم.

وأكد المحافظ أن الدولة لا تدخر جهدًا في دعم المنظومة الصحية، مشددًا على ضرورة التعامل مع الأزمة برؤية متكاملة تراعي البعد الإنساني والاجتماعي بجانب الاعتبارات التنظيمية.

استراحة مجهزة لمرافقي المرضى

وجّه المحافظ إدارة الجامعة بسرعة حصر المواقع القريبة من المستشفى التي يمكن استغلالها لإقامة ساحة انتظار أو استراحة مجهزة بشكل لائق، مع توفير الخدمات الأساسية من دورات مياه ومظلات ومقاعد وأماكن للانتظار.

وأشار المحافظ إلى أهمية إشراك مؤسسات المجتمع المدني في دعم إنشاء هذه الأماكن، بما يضمن استدامة الحل وعدم تكرار مشهد افتراش الأرصفة.

لجنة تنفيذية مشتركة من جامعة الإسكندرية



وأكد الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، أنه سيتم تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة مع المحافظة لتحديد موقع مناسب لاستيعاب أهالي المرضى، موضحًا أن الجامعة ستوفر كافة الإمكانات اللوجستية لتحقيق هذا الهدف بأسرع وقت ممكن.

90 حالة ولادة يوميًا بمستشفى الشاطبي

وأوضحت الدكتورة عفاف العوفي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن مستشفيات جامعة الإسكندرية تخدم أربع محافظات، ما يؤدي إلى زيادة أعداد المترددين، حيث تستقبل نحو 15 ألف حالة سنويًا، فيما يشهد مستشفى الشاطبي نحو 90 حالة ولادة يوميًا.

وأكدت الدكتورة عفاف أن منع دخول المرافقين يأتي لحماية سلامة المرضى ومنع انتقال العدوى وتهيئة بيئة علاجية مناسبة، مع استمرار التنسيق مع المحافظة لتوفير أماكن انتظار لائقة تحد من التكدس أمام المستشفيات الجامعية.