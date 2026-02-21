أعلن اللواء عبدالله عبدالعزيز محافظ بني سويف، إزالة 425 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ضمن المرحلة الثانية من الموجة الــ 28 لإزالة التعديات التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات.

وأوضح المحافظ أن حالات الإزالة تضمنت 118 حالة على أرض أملاك الدولة، و 307 حالة على الأراضي الزراعية، وذلك وسط تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً للبرنامج الزمنى الذي جرى إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

يذكر أن الموجة الحالية لإزالة التعديات يجري تنفيذها على 3 مراحل متتالية، بدأت بالمرحلة الأولى التي انطلقت 10 من يناير الجاري واستمرت حتى نهاية الشهر، ثم المرحلة الثانية في الفترة من 7 إلى 27 فبراير الجاري، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 7 إلى 27 مارس