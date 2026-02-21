غدًا.. تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بأبو سمبل في أسوان (صور)

أُصيب سائق بكسر وسحجات، اليوم السبت، إثر تصادم سيارتي نقل ثقيل بمقطورة وانقلابهما بحارة الخدمات بطريق الكافوري في نطاق حي العامرية ثان غربي الإسكندرية.

تفاصيل البلاغ والتحرك الأمني

تلقى قسم شرطة العامرية ثان إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتي نقل ثقيل بطريق الكافوري. وعلى الفور، انتقل ضباط القسم وقوات المرور والحماية المدنية، ترافقهم سيارة إسعاف، إلى موقع الحادث.

ملابسات الحادث

كشفت المعاينة الأولية أنه أثناء قيام إحدى سيارات النقل الثقيل بالمقطورة بالدوران بشكل مفاجئ، اصطدمت بأخرى كانت تسير بالطريق ذاته، ما أدى إلى انقلاب السيارتين.

إصابة سائق وتوقف جزئي للحركة

أسفر الحادث عن انقلاب سيارة محملة بحاويات وأخرى محملة بالرمال، ما تسبب في توقف جزئي لحركة المرور في اتجاه الإسكندرية، قبل أن تتمكن الأجهزة المختصة من رفع آثار الحادث وتسيير الحركة.

وأُصيب أحد السائقين بكسر في الذراع وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

جرى تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة العامرية ثان، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.