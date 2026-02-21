إعلان

دوران مفاجئ يتسبب في انقلاب سيارتي نقل بطريق الكافوري بالإسكندرية (صور)

كتب : محمد عامر , محمد البدري

03:46 م 21/02/2026 تعديل في 03:47 م
    إصابة سسائق في حادث تصادم بالإسكندرية
    انقلاب سيارتي نقل ثقيل يربك المرور بطريق الكافوري
    حادث تصادم بطريق الكافوري بالإسكندرية

أُصيب سائق بكسر وسحجات، اليوم السبت، إثر تصادم سيارتي نقل ثقيل بمقطورة وانقلابهما بحارة الخدمات بطريق الكافوري في نطاق حي العامرية ثان غربي الإسكندرية.

تفاصيل البلاغ والتحرك الأمني

تلقى قسم شرطة العامرية ثان إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتي نقل ثقيل بطريق الكافوري. وعلى الفور، انتقل ضباط القسم وقوات المرور والحماية المدنية، ترافقهم سيارة إسعاف، إلى موقع الحادث.

ملابسات الحادث

كشفت المعاينة الأولية أنه أثناء قيام إحدى سيارات النقل الثقيل بالمقطورة بالدوران بشكل مفاجئ، اصطدمت بأخرى كانت تسير بالطريق ذاته، ما أدى إلى انقلاب السيارتين.

إصابة سائق وتوقف جزئي للحركة

أسفر الحادث عن انقلاب سيارة محملة بحاويات وأخرى محملة بالرمال، ما تسبب في توقف جزئي لحركة المرور في اتجاه الإسكندرية، قبل أن تتمكن الأجهزة المختصة من رفع آثار الحادث وتسيير الحركة.

وأُصيب أحد السائقين بكسر في الذراع وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

جرى تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة العامرية ثان، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الإسكندرية طريق الكافوري انقلاب سيارتين نقل العامرية حادث مروري إصابة سائق

