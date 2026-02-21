إعلان

قفزة جنونية في سعر الذهب اليوم والجرام يرتفع 200 جنيه.. ما الأسباب؟

كتب : دينا خالد

08:25 م 21/02/2026

سعر الذهب

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 200 جنيه، خلال تعاملات السبت، مقارنة بمستواه في تعاملات أمس المسائية.

وقفز سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 6950 جنيها، مقابل 6750 جنيها بالأمس، بزيادة 200 جنيه.

ويقول هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، ارتفاع الأسعار، إنه على الرغم من أن البورصة العالمية مغلقة إلا أن الأسعار في السوق المحلي شهدت عدة تحركات.

بعد رفض رسوم ترامب الجمركية.. كيف تأثرت أسعار الذهب؟

وأرجع ميلاد، ارتفاع أسعار الذهب اليوم، إلى عده عوامل، أولها توقعات بضربة وشيكة لإيران من الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا على أن هذة التوترات الجيوسياسية ترفع دائما من سعر المعدن الأصفر باعتباره ملاذ آمن.

وأضاف ميلاد، أنه من العوامل التي ساعدت على ارتفاع الأسعار، هو حديث الرئيس ترامب عن رفع الضرائب الجمركية إلى 15% مقابل 10% وكأنه يضرب بعرض الحائط قرار المحكمة العليا الأمريكية بالأمس.

وكانت المحكمة العليا الأميركية، أصدرت قرارا الأمس الجمعة بإلغاء الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب.

المحكمة العليا الأمريكية ترفض رسوم ترامب الجمركية العالمية

أسعار الفضة ترتفع بأكثر من 5% خلال تعاملات اليوم

