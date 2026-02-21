شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، مساء اليوم السبت، حفل تكريم الفريق أول عبدالمجيد صقر وزير الدفاع السابق، وذلك بحضور الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الفعاليات تضمنت عرض فيلم تسجيلي عن الفريق أول عبد المجيد صقر وإنجازاته بالقوات المسلحة خلال فترة توليه المنصب، كما ألقى الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي كلمة قدم خلالها الشكر والتقدير للفريق أول عبد المجيد صقر على ما قدمه من جهود مخلصة وتفان في خدمة الوطن، مشيراً إلى أن مسيرة العطاء في القوات المسلحة هي سلسلة متصلة يُكمل فيها كل جيل ما بدأه من سبقوهم لتظل في أعلى درجات الجاهزية والكفاءة القتالية.

وأعرب الفريق أول عبد المجيد صقر عن جزيل شكره وامتنانه للرئيس السيسي، وللقيادة العامة العامة للقوات المسلحة على هذا التكريم، متمنيًا للفريق أشرف سالم زاهر التوفيق والسداد فى حمل المسؤولية المقدسة، مؤكداً أن القوات المسلحة ستظل دائما نموذجا فريدا يحتذى به في التفاني والإخلاص لحماية الوطن وصون مقدراته

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي، ثمن ما قدمه الفريق أول عبد المجيد صقر من جهود وطنية وأمانة في أداء مهامه للحفاظ على تراب مصر، مؤكدًا أن رجال القوات المسلحة دائماً على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم مهما تعاقبت الأجيال.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن قوة هذا الوطن تكمن في تلاحم مؤسساته وفي إخلاص قادته الذين يعملون على قلب رجل واحد لرفعة وطننا، مشيدًا بدور القوات المسلحة في حماية الأمن القومي المصري على مختلف الاتجاهات الإستراتيجية للدولة، بالإضافة إلى جهودها في مساندة كافة مؤسسات الدولة لتوفير حياة كريمة لأبناء الشعب المصري وبناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة.

وقام الرئيس السيسي بتكريم الفريق أول عبد المجيد صقر ومنحه نوط الجمهورية من الطبقة الأولى تقديرًا لجهوده الوطنية، كما شارك قادة القوات المسلحة تناول وجبة الإفطار.

وصدق الرئيس السيسي، في نهاية اللقاء، على تعيين الفريق أول عبدالمجيد صقر مساعدًا لرئيس الجمهورية.

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي يهنئ المصريين والأمتين العربية والإسلامية بحلول رمضان

الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا من أمير تبوك للتهنئة بشهر رمضان الكريم