باكستان: مقتل عسكريين اثنين بتفجير انتحاري شمال غرب البلاد

إسلام آباد - (أ ب)

أفاد الجيش الباكستاني السبت، بأن انتحاريا صدم بسيارة مفخخة قافلة أمنية في شمال غرب باكستان المتاخم للحدود الأفغانية؛ مما أسفر عن مقتل جنديين، أحدهما ضابط برتبة ليفتنانت كولونيل.

وذكر الجيش أن الهجوم وقع في منطقة بنو التابعة لإقليم خيبر بختونخوا، وهي منطقة تخوض فيها قوات الأمن معارك ضد المسلحين منذ سنوات.

وأكد الجيش أن باكستان لن "تتوخى أي قدر من ضبط النفس"، وأن العمليات ضد المسؤولين عن العنف ستستمر "بغض النظر عن موقعهم"، وهي تصريحات يبدو أنها تشير إلى تصاعد التوترات بين إسلام آباد وكابول.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن الشكوك تحوم حول "حركة طالبان باكستان" التي اتهمت بالوقوف وراء هجمات مماثلة في السابق، بينما لم يصدر أي بيان فوري عن الحكومة الأفغانية.