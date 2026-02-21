إعلان

باكستان: مقتل عسكريين اثنين بتفجير انتحاري شمال غرب البلاد

كتب : مصراوي

08:23 م 21/02/2026

أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

إسلام آباد - (أ ب)

أفاد الجيش الباكستاني السبت، بأن انتحاريا صدم بسيارة مفخخة قافلة أمنية في شمال غرب باكستان المتاخم للحدود الأفغانية؛ مما أسفر عن مقتل جنديين، أحدهما ضابط برتبة ليفتنانت كولونيل.

وذكر الجيش أن الهجوم وقع في منطقة بنو التابعة لإقليم خيبر بختونخوا، وهي منطقة تخوض فيها قوات الأمن معارك ضد المسلحين منذ سنوات.

وأكد الجيش أن باكستان لن "تتوخى أي قدر من ضبط النفس"، وأن العمليات ضد المسؤولين عن العنف ستستمر "بغض النظر عن موقعهم"، وهي تصريحات يبدو أنها تشير إلى تصاعد التوترات بين إسلام آباد وكابول.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن الشكوك تحوم حول "حركة طالبان باكستان" التي اتهمت بالوقوف وراء هجمات مماثلة في السابق، بينما لم يصدر أي بيان فوري عن الحكومة الأفغانية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هجوم انتحاري باكستان تفجير انتحاري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كامل الوزير يتفقد محطة الملك الصالح بالخط الرابع للمترو
أخبار مصر

كامل الوزير يتفقد محطة الملك الصالح بالخط الرابع للمترو
"عملت مفاجأة".. أول تعليق من غادة عبد الرازق على ظهورها في "رامز ليفل الوحش"
دراما و تليفزيون

"عملت مفاجأة".. أول تعليق من غادة عبد الرازق على ظهورها في "رامز ليفل الوحش"
الرئيس السيسي يمنح الفريق أول عبدالمجيد صقر نوط الجمهورية من الطبقة الأولى
أخبار مصر

الرئيس السيسي يمنح الفريق أول عبدالمجيد صقر نوط الجمهورية من الطبقة الأولى
مدحت شلبي يقترح بيع 51% من الأندية المصرية.. ما التفاصيل؟
رياضة عربية وعالمية

مدحت شلبي يقترح بيع 51% من الأندية المصرية.. ما التفاصيل؟
السعودية عن تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل: مستهترة ومتطرفة
شئون عربية و دولية

السعودية عن تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل: مستهترة ومتطرفة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

السعودية عن تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل: مستهترة ومتطرفة
قفزة جنونية في سعر الذهب اليوم والجرام يرتفع 200 جنيه.. ما الأسباب؟