واقعة الأتوبيس

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر تعرض فتاة للاعتداء بالسب والضرب على يد أحد الأشخاص داخل أتوبيس نقل جماعي بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية.

تفاصيل واقعة الأتوبيس في الخصوص

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 16 الجاري تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من طالبة أفادت بأنه أثناء استقلالها أتوبيس نقل جماعي نشبت بينها وبين أحد الركاب مشادة كلامية بسبب الخلاف على أولوية الجلوس، وتطور الأمر إلى قيامه بالتعدي عليها بالسب والضرب، دون أن يسفر ذلك عن إصابات.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد هوية المتهم، وتبين أنه مقيم بدائرة القسم، وتم ضبطه. وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات.