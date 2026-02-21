إعلان

ضبط المتهم في واقعة التعدي على فتاة في الأتوبيس بالخصوص

كتب : صابر المحلاوي

08:25 م 21/02/2026

المتهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واقعة الأتوبيس

كتب- صابر المحلاوي:
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر تعرض فتاة للاعتداء بالسب والضرب على يد أحد الأشخاص داخل أتوبيس نقل جماعي بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية.

تفاصيل واقعة الأتوبيس في الخصوص

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 16 الجاري تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من طالبة أفادت بأنه أثناء استقلالها أتوبيس نقل جماعي نشبت بينها وبين أحد الركاب مشادة كلامية بسبب الخلاف على أولوية الجلوس، وتطور الأمر إلى قيامه بالتعدي عليها بالسب والضرب، دون أن يسفر ذلك عن إصابات.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد هوية المتهم، وتبين أنه مقيم بدائرة القسم، وتم ضبطه. وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

واقعة الأتوبيس بالخصوص مشاجرة أتوبيس أتوبيس الخصوص مشاجرة أتوبيس القليوبية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"عملت مفاجأة".. أول تعليق من غادة عبد الرازق على ظهورها في "رامز ليفل الوحش"
دراما و تليفزيون

"عملت مفاجأة".. أول تعليق من غادة عبد الرازق على ظهورها في "رامز ليفل الوحش"
مدحت شلبي: "قفلت السكة في وش عادل إمام"
دراما و تليفزيون

مدحت شلبي: "قفلت السكة في وش عادل إمام"
"بيعشقوا اللمة".. 3 أبراج تحب السهر خلال رمضان
رمضان ستايل

"بيعشقوا اللمة".. 3 أبراج تحب السهر خلال رمضان
السعودية عن تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل: مستهترة ومتطرفة
شئون عربية و دولية

السعودية عن تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل: مستهترة ومتطرفة
قفزة جنونية في سعر الذهب اليوم والجرام يرتفع 200 جنيه.. ما الأسباب؟
اقتصاد

قفزة جنونية في سعر الذهب اليوم والجرام يرتفع 200 جنيه.. ما الأسباب؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

السعودية عن تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل: مستهترة ومتطرفة
قفزة جنونية في سعر الذهب اليوم والجرام يرتفع 200 جنيه.. ما الأسباب؟