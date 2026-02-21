غدًا.. تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بأبو سمبل في أسوان (صور)

الفيوم - حسين فتحي:

نجحت الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم في توجيه ضربة قوية لمافيا الغش التجاري، حيث تم ضبط مصنع لإنتاج المكرونة يستخدم مواد وألوان محظورة وعلامات تجارية وهمية، ضمن حملة مكبرة أسفرت عن تحرير 45 مخالفة تموينية متنوعة بمختلف أنحاء المحافظة.

تفاصيل الحملة

قاد الحملة المهندس جمعة عبد الحفيظ، وكيل وزارة التموين بالفيوم، والمهندسة عبير العقبي، وكيل المديرية، بالتنسيق مع مباحث التموين وهيئة سلامة الغذاء.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع بمركز طامية، حيث تم العثور على:

12 طن مكرونة معبأة في شكائر تحمل علامات تجارية وهمية وغير مسجلة.

1320 كجم دقيق بلدي مدعم مضاف إليه ألوان صناعية محظورة.

105 كجم ألوان صناعية صفراء محظور استخدامها في المواد النشوية وفق تعليمات هيئة سلامة الغذاء.

40 طن دقيق فاخر مجهول المصدر.

الإجراءات القانونية

جرى التحفظ على جميع المضبوطات، وأُخطر النيابة العامة التي تتولى التحقيق في الواقعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.