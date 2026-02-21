أكدت والدة المتهمين في واقعة التعدي على أب ونجله باستخدام فرد خرطوش بقرية باسوس التابعة لمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، أن نجلها ليس الشخص الظاهر في مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبة بالتحقق من وجود أطراف أخرى قد تكون بينها وبين المجني عليه عداوات سابقة، مشددة على أنه لو كان يرغب في الانتقام لكان فعل ذلك منذ فترة- على حد زعمها.

وأضافت أن الخلافات بين أسرتها والمجني عليه تعود إلى نحو عام، مشيرة إلى أن أبنائها تعرضوا لاعتداء سابق تسبب في إصابتهم بإصابات خطيرة، وما زالوا يتلقون العلاج حتى الآن – بحسب روايتها – موضحة أن تلك الواقعة انتهت بالصلح بعد تحرير محاضر رسمية بين الطرفين.

ومن جانبها، قالت عمة المتهمين، إن أبناء شقيقها لم يرتكبوا الواقعة، مؤكدة أن المجني عليه وشقيقه سبق أن اعتديا عليهم وتسببا في إصابات بالغة لهم، لافتة إلى أن حالتهم الصحية آنذاك كانت حرجة إلى درجة أن بعض المستشفيات رفضت استقبالهم، وفق قولها، مشيرة إلى أنهم تعمدوا عدم نشر صور أو تفاصيل الواقعة حينها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاحتواء الأزمة، ووافقوا على الصلح رغم الأضرار التي لحقت بالشابين.

في المقابل، كشفت تحريات مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، أن المتهمين والمجني عليهما تربطهما علاقات نسب ومصاهرة، وأن الخلافات الأسرية بينهم ممتدة منذ قرابة عام، حيث كانوا جميعًا يقيمون في محل سكن واحد، وأن الواقعة ليست الأولى، إذ شهدت الفترة الماضية مشاجرات متكررة نتيجة نزاعات عائلية متصاعدة.

وكانت الأجهزة الأمنية، تلقت إخطارًا من أحد المستشفيات باستقبال مالك مصنع سلك ونجله البالغ 5 سنوات مصابين برش خرطوش وجروح متفرقة بالجسم، إثر مشاجرة نشبت بقرية باسوس بدائرة المركز، وبسؤال المجني عليه، اتهم خال زوجته بالاشتراك مع عدد من أبنائه في ارتكاب الواقعة، موضحًا أن خلافات أسرية تطورت إلى مشاجرة استخدمت خلالها أسلحة نارية وبيضاء، ما أدى إلى إصابته ونجله.

وعقب ضبط المتهمين، عُثر بحوزتهم على أسلحة نارية وبيضاء يُشتبه في استخدامها خلال الحادث، وتم عرضهم على النيابة الكلية التي باشرت التحقيق، مع استمرار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.