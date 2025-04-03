إنجي المقدم في دير سانت كاترين: روحانيات وسكينة تشعرك بالراحة النفسية

جنوب سيناء – رضا السيد:

قامت الفنانة إنجي المقدم، بزيارة لمدينة سانت كاترين بجنوب سيناء، تفقدت خلالها دير سانت كاترين، وجبل موسى، والمعالم السياحية الدينية والبيئية والثقافية بها.

وأعربت الفنانة عن سعادتها بزيارة المدينة، وزيارة معالم دير سانت كاترين، واصفة الدير بـ "جوهرة السياحة في مصر"، مؤكدة أنه يتمتع بروحانيات وسكينة تساعد على الشعور بالراحة النفسية.

وأكدت أن المدينة تزخر بالعديد من المزارات السياحية الدينية، بجانب طبيعتها الخلابة، داعية الجميع لزيارة المدينة ذات الأجواء الفريدة.

ومن جانبه، قال رمضان الجبالي، حامل مفتاح دير سانت كاترين، إن الفنانة "إنجي المقدم" تفقدت كافة معالم الدير السياحية، وأشادت بعراقة وعظمة الدير الذي يعد ثاني أقدم الأديرة الدينية عالميًا، كما أثنت على حسن الاستقبال، والروحانيات التي تتميز بها المدينة.

وأوضح "الجبالي"، أن زيارة المشاهير من مصر وخارجها، يعد دعاية سياحية لمدينة بشكل غير مباشر، ويسهم في توسيع النطاق بالمعالم السياحية المختلفة للمدينة، بما يعود بالنفع على الدولة ومواطني المدينة الذين يعملون في السياحة.

وتشهد مدينة سانت كاترين، توافد مئات السائحين يوميًا لزيارة دير سانت كاترين وتفقد كافة المعالم السياحية الأثرية به مثل كنيسة الدير ومتحف المقتنيات، ومكتبة الدير، وشجرة العليقة، إضافة إلى صعود جبل موسى للاستمتاع بمشهد غروب الشمس، والروحانيات التي تتمتع بها المدينة بشكل عام

وتشتهر مدينة سانت كاترين برحلة اليوم الواحد، إضافة إلى الرحلات القصيرة التي تتضمن أيام العطلات والأجازات للاستمتاع بالروحانيات والآثار التاريخية والدينية التي توجد بالمدينة ولا توجد في أي مكان أخر في العالم.