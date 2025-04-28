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أمن قنا يلقي القبض على قاتل سيدة العطيات

04:14 م الإثنين 28 أبريل 2025

تعبيرية عن ضبط احد العناصر

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قنا- عبدالرحمن القرشي :

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على المتهم بارتكاب جريمة قتل سيدة بطلقات نارية بسبب خلافات مع زوجها داخل قرية العطيات، مركز دشنا، شمالي محافظة قنا.

جاءت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا، يفيد بالقبض على شاب متهم في جريمة قتل سيدة داخل قرية العطيات التابعة لدائرة المركز.

وتبين بعد الفحص ضبط ي.س، يبلغ من العمر 35 عامًا، متهم في قضية قتل سيدة اقتحم عليهم المنزل بسبب خلافاته مع زوج المجني عليها فأصيبت بطلقات نارية أدت بحياتها في قرية العطيات مركز دشنا.

وجرى القبض على المتهم والسلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

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