11 ألف حالة عقر كلاب ضالة سنويًا بأسوان.. نقيبة البيطريين تحذر وتضع الحلول -فيديو وصور

أسوان – إيهاب عمران:

في ظل تزايد أعداد الكلاب الضالة التي تجوب الشوارع والقرى، باتت محافظة أسوان تواجه خطرًا حقيقيًا يهدد سلامة مواطنيها، فوفقًا لإحصائيات مديرية الصحة، سجلت المحافظة رقمًا مفزعًا بلغ 11 ألف حالة عقر خلال العام الماضي، مما استدعى تحذيرات جادة من الدكتورة سهير عبده، نقيبة الأطباء البيطريين بأسوان، التي أكدت أن هذه المشكلة تتجاوز حدود المحافظة لتشمل عموم الجمهورية.

وأشارت الدكتورة سهير، لـ"مصراوي"، إلى أن التكلفة الباهظة لعلاج ضحايا عقر الكلاب، حيث يحتاج المصاب الواحد إلى خمس جرعات من المصل بتكلفة تصل إلى 600 جنيه، تمثل عبئًا إضافيًا على كاهل الأسر والموارد الصحية.

ولفتت إلى أن نقابة الأطباء البيطريين عقدت ورشة عمل في نوفمبر الماضي لبحث سبل مكافحة هذه الظاهرة التي تخلف آثارًا صحية ونفسية وخيمة، خاصة على الأطفال.

وفي سبيل إيجاد حلول مستدامة، كشفت نقيبة الأطباء البيطريين عن تبني النقابة لاستراتيجية متكاملة تقوم على ثلاث محاور رئيسية؛ الأول: إطلاق حملات توعية مكثفة تستهدف المواطنين، وخاصة الأطفال والسيدات، لتعليمهم كيفية التعامل السليم مع الكلاب الضالة وتجنب السلوكيات التي قد تثيرها، والثاني: تنفيذ حملات تطعيم واسعة النطاق تشمل الكلاب الضالة وكلاب الشوارع لتحصينها ضد الأمراض الخطيرة، وعلى رأسها داء الكلب (السعار)، والثالث: تطبيق برامج تعقيم منهجية للحد من معدلات تكاثر الكلاب الضالة بشكل فعال ومستدام على المدى الطويل.

وعلى صعيد التشريعات، أوضحت الدكتورة سهير أن اللائحة التنفيذية لقانون اقتناء الحيوانات الخطرة والكلاب المملوكة والكلاب الضالة، والتي صدرت منذ ثلاثة أيام، تحمل في طياتها آليات لتنظيم عملية ترخيص وتعقيم الحيوانات والكلاب، بالإضافة إلى تحديد شروط وضوابط اصطحابها في الأماكن العامة، مؤكدة أن تطبيق القانون وما يتضمنه من عقوبات رادعة يمثل خطوة هامة نحو السيطرة على هذه المشكلة.

وفي ختام حديثها، تطرقت نقيبة الأطباء البيطريين إلى واقعة "كلب المحلة" الأليمة، مشيرة إلى أن المعلومات المتوفرة تشير إلى مسؤولية صاحبه عن تركه في الشارع، مما أدى إلى عقره عددًا من الأطفال ورد فعل الأهالي الغاضب.

وشددت على ضرورة التزام المواطنين بترخيص حيواناتهم الأليفة ومتابعة تطعيمها وتعقيمها لدى الجهات المختصة.

وتوجه الدكتورة سهير عبده نداءً إلى جميع الجهات المعنية في محافظة أسوان، من المحافظة والطب البيطري ومديرية الصحة والمواطنين ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالرفق بالحيوان، لتوحيد الجهود والعمل المشترك لتنفيذ هذه الاستراتيجية والحد من خطر الكلاب الضالة حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.