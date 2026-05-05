الدوري المصري

سموحة

20:00

الزمالك

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

20:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

20:00

إنبي

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

22:00

اتلتيكو مدريد

الدوري السعودي

الخليج

21:00

الهلال

كيف يفوز الأهلي على إنبي في مباراة اليوم بـ الدوري المصري؟ (تحليل رقمي)

كتب : وائل توفيق

04:06 ص 05/05/2026
    الأهلي والزمالك (6) (1)
    الأهلي والزمالك (24) (1)
    الأهلي والزمالك (10) (1)
    الأهلي والزمالك (17) (1)
    الأهلي والزمالك (19) (1)
    الأهلي وبيراميدز (12)
    الأهلي
    الأهلي
    النادي الأهلي
    مران الأهلي
    مران الأهلي
    مران الأهلي
    مران الأهلي
    مران الأهلي
    الخطيب ومشجع الأهلي الشهير
    مران الأهلي الجماعي (7) (1)
    مران الأهلي الجماعي (3) (1)
    مران الأهلي الجماعي (2) (1)

يلتقي النادي الأهلي نادي إنبي في مباراة تقام اليوم ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، ويحتاج إلى الفوز للحفاظ على آماله الضعيفة في التتويج بالدوري أو التواجد في مركز يؤهله للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا.

هنا نعرض الأرقام والإحصائيات للفريقين التي تظهر تفوق كبير للنادي الأهلي على إنبي وهو ما يرفع نسبة فوزه في المباراة.

إحصائيات النادي الأهلي وإنبي قبل مباراة اليوم

تسجيل الأهداف:

الأهلي: 39 هدفا

إنبي: 27 هدفا

التسديد على المرمى:

الأهلي: 5.1 تسديدة/ مباراة

إنبي: 3.3 تسديدة/ مباراة

الفرص الخطيرة

الأهلي: 1.3 فرصة

إنبي: 1.1 فرصة

الاستحواذ:

الأهلي: 62.4%

إنبي: 50.5%

دقة التمرير:

الأهلي: 84.1%

إنبي: 74.5%

صناعة الأهداف

الأهلي: 25 أسيست

إنبي: 16 أسيست

نسبة الفوز في الثنائيات:

الأهلي: 43.8ثنائية بنسبة فوز 51.7%

إنبي: 49.7 ثنائية بنسبة فوز 48.6%

كيف يتفوق الأهلي إنبي في مباراة اليوم؟

وتظهر هذه الأرقام والإحصائيات تفوق الأهلي الواضح في نسب الاستحواذ ودقة التمرير وقوة الهجوم وجودة الثنائيات رغم كسب إنبي عدد أكبر من الثنائيات وقدرة الأهلي على صناعة فرص تهديفية أكبر.

وترجح المباراة كفة النادي الأهلي شريطة استغلال نقاط قوته وتحويل الفرص التهديفية إلى أهداف، إذ يهدر 0.6 فرصة تهديفية في كل مباراة، مقابل 0.4 لنادي إنبي.

موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري

يلتقي النادي الأهلي نادي إنبي في مباراة تقام اليوم، 8 مساء.

يمكنك قراءة التقرير الخاص بـ كيف يفاجيء إنبي النادي الأهلي ويحقق الفوز؟.. للتفاصيل اضغط هنا

من 440 إلى 1130 ريالًا.. تفاصيل أسعار الهدي في موسم الحج 2026
ترامب: اليورانيوم الموجود في إيران قد يكون غير صالح.. لكن يجب نقله إلى
فوائد مذهلة لتناول القهوة على صحة الجسم.. لن تتوقعها
مشكلات صحية وأزمات مادية لهؤلاء الأبراج في مايو.. هل أنت منهم؟
سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 5-5-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
