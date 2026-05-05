يلتقي النادي الأهلي نادي إنبي في مباراة تقام اليوم ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، ويحتاج إلى الفوز للحفاظ على آماله الضعيفة في التتويج بالدوري أو التواجد في مركز يؤهله للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا.

هنا نعرض الأرقام والإحصائيات للفريقين التي تظهر تفوق كبير للنادي الأهلي على إنبي وهو ما يرفع نسبة فوزه في المباراة.

إحصائيات النادي الأهلي وإنبي قبل مباراة اليوم

تسجيل الأهداف:

الأهلي: 39 هدفا

إنبي: 27 هدفا

التسديد على المرمى:

الأهلي: 5.1 تسديدة/ مباراة

إنبي: 3.3 تسديدة/ مباراة

الفرص الخطيرة

الأهلي: 1.3 فرصة

إنبي: 1.1 فرصة

الاستحواذ:

الأهلي: 62.4%

إنبي: 50.5%

دقة التمرير:

الأهلي: 84.1%

إنبي: 74.5%

صناعة الأهداف

الأهلي: 25 أسيست

إنبي: 16 أسيست

نسبة الفوز في الثنائيات:

الأهلي: 43.8ثنائية بنسبة فوز 51.7%

إنبي: 49.7 ثنائية بنسبة فوز 48.6%

كيف يتفوق الأهلي إنبي في مباراة اليوم؟

وتظهر هذه الأرقام والإحصائيات تفوق الأهلي الواضح في نسب الاستحواذ ودقة التمرير وقوة الهجوم وجودة الثنائيات رغم كسب إنبي عدد أكبر من الثنائيات وقدرة الأهلي على صناعة فرص تهديفية أكبر.

وترجح المباراة كفة النادي الأهلي شريطة استغلال نقاط قوته وتحويل الفرص التهديفية إلى أهداف، إذ يهدر 0.6 فرصة تهديفية في كل مباراة، مقابل 0.4 لنادي إنبي.

موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري

يلتقي النادي الأهلي نادي إنبي في مباراة تقام اليوم، 8 مساء.

