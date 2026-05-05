اليوم.. فصل الكهرباء عن قرى بديروط في أسيوط لإجراء صيانة دورية

كتب : محمود عجمي

03:00 ص 05/05/2026

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط بمحافظة أسيوط فصل التيار الكهربائي عن ثلاث قرى والمناطق التابعة لها، يوم الثلاثاء الموافق 5 مايو الجاري، وذلك اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا.

المناطق المتأثرة وأسباب الفصل

أوضحت الوحدة المحلية أن فصل التيار يأتي في إطار تنفيذ أعمال الصيانة الدورية على الخط الرئيسي المغذي لمنطقة نجع خضر جهد 11 ك.ف، مشيرة إلى أن المناطق المتأثرة تشمل: نجع خضر، وعواجه وتوابعها، وعرامية الديوان.
وأكدت أن أعمال الصيانة تستهدف تحسين كفاءة الشبكة الكهربائية وضمان انتظام الخدمة للمواطنين.

تأكيدات من هندسة كهرباء ديروط

أكدت الوحدة المحلية أن قرار فصل التيار جاء بناءً على إخطار رسمي من هندسة كهرباء ديروط، التي شددت على أهمية تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للحفاظ على استقرار التيار الكهربائي وتجنب الأعطال المفاجئة.

