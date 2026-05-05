أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أبرز الظواهر الجوية المتوقعة الثلاثاء 5 مايو 2026، مؤكدة استمرار انخفاض درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، مع أجواء متقلبة بين البرودة صباحًا والاعتدال نهارًا.

أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الثلاثاء

أوضحت "الهيئة" في بيان رسمي، أن الشبورة المائية تعتبر أبرز الظواهر الجوية، إذ تتكون في الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

أضافت أن فرص سقوط الأمطار قائمة بشكل خفيف إلى متوسط على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع احتمالية ضعيفة لأمطار خفيفة على جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد تمتد بشكل محدود إلى القاهرة الكبرى.

وأشارت "الأرصاد" إلى نشاط الرياح على أغلب الأنحاء بسرعة تتراوح بين 30 و40 كم/س، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة على مناطق من جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر، ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

وحذرت "الهيئة" من اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر، نتيجة نشاط الرياح الذي تصل سرعته إلى 50 كم/س، مع ارتفاع الأمواج من مترين إلى ثلاثة أمتار.

ودعت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين إلى توخي الحذر، خاصة خلال ساعات الصباح الباكر وعلى الطرق، مع متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر تحسبًا لأي تغيرات مفاجئة في حالة الطقس.

