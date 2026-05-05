5 أنواع منح بجامعة القاهرة الأهلية بتنسيق 2026 -2027

كتب : عمر صبري

05:30 ص 05/05/2026

أعلنت جامعة القاهرة الأهلية عن 5 أنواع للمنح الدراسية خلال تنسيق العام الجامعي الجديد 2026- 2027، تشمل:

- منح التميز الأكاديمي
- منح الطلاب المتفوقين رياضياً
- منح لأبناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة القاهرة
- منح أبناء الشهداء
- منح للمحتاجين مادياً

وتضم جامعة القاهرة الأهلية الكليات الآتية خلال تنسيق الجامعات الأهلية 2026 -2027:

• كلية الطب البشري بكالوريوس الطب والجراحة
• كلية طب الأسنان بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان
• كلية الصيدلة بكالوريوس فارم دي صيدلة إكلينيكية
• كلية الطب البيطري بكالوريوس الطب البيطري
• كلية العلاج الطبيعي بكالوريوس العلاج الطبيعي
• كلية التمريض بكالوريوس علوم التمريض
• كلية الهندسة بكالوريوس هندسة الطاقة الكهربية والمتجددة
• بكالوريوس هندسة العمارة والعمران المستدام
• بكالوريوس هندسة وإدارة التشييد والبنية التحتية
• كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي بكالوريوس الأمن السيبراني والشبكات
• بكالوريوس الذكاء الإصطناعي
• كلية العلوم بكالوريوس التقنية الحيوية
• بكالوريوس الكيمياء الحيوية والميكروبيولوجي
• بكالوريوس الفيزياء الحيوية الطبية
• كلية الأعمال بكالوريوس إدارة الأعمال "التسويق"
• بكالوريوس المحاسبة
• بكالوريوس التأمين
• كلية السياسة والاقتصاد بكالريوس الإحصاء وعلوم البيانات
• بكالوريوس اقتصاد التكنولوجيا المالية
• بكالوريوس السياسات العامة
• بكالوريوس السياسات الدولية والأمنية
• كلية القانون ليسانس القانون (باللغة العربية)
• كلية التربية للطفولة المبكرة بكالوريوس اعداد معلمي علوم الإعاقة لمرحلة الطفولة المبكرة (باللغة العربية)

