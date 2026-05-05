النفط يتراجع وسط مؤشرات على محاولات أمريكية لفتح هرمز

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد قفزة قاربت 6% في الجلسة السابقة، وذلك في ظل مؤشرات على أن البحرية الأمريكية تعمل على تخفيف الإغلاق الذي فرضته إيران على مضيق هرمز، مما قد يفتح الباب أمام إمدادات النفط من منطقة الإنتاج الرئيسية ‌في الشرق الأوسط.

وأطلقت الولايات المتحدة أمس الاثنين عملية جديدة تهدف إلى معاودة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية.

وأعلنت شركة ميرسك في وقت لاحق، أن "ألايانس فيرفاكس"، وهي سفينة لنقل المركبات ترفع العلم الأمريكي، غادرت الخليج عبر المضيق برفقة قوات عسكرية أمريكية، مما هدأ بعض المخاوف من انقطاع الإمدادات، وفقا لما ذكرته رويترز.