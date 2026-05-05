عبرت مدمرتان تابعتان للبحرية الأمريكية مضيق هرمز ودخلتا الخليج العربي، بعد تجاوزهما وابلا من النيران الإيرانية، وذلك وفقا لما قاله مسؤولون عسكريون لشبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية.

وأفاد المسؤولون، أن المدمرتين الأمريكيتين "يو إس إس تروكستون"، و"يو إس إس ماسون"، مدعومتين بمروحيات أباتشي وطائرات أخرى، واجهتا سلسلة من التهديدات المنسقة أثناء مرورهما.

وأطلقت إيران زوارق صغيرة وصواريخ وطائرات مسيّرة لمواجهة القوة الأمريكية، فيما وصفه المسؤولون بـ"قصف متواصل".

لكن رغم شدة الهجمات الإيرانية، لم تتعرض أي من السفينتين الأمريكيتين للإصابة.

وذكر المسؤولون، أن الإجراءات الدفاعية المدعومة بغطاء جوي نجحت في اعتراض أو ردع كل تهديد قادم، إذ أضافوا أن أيا من المقذوفات التي أطلقت لم تصل إلى السفن.

ووقعت هذه المعركة في اليوم الذي بدأ به تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز.

وأعلنت القيادة الوسطى الأمريكية "سنتكوم" في وقت سابق، أن مدمرات عبرت المضيق ضمن مبادرة ترامب التي أطلق عليها اسم "مشروع الحرية"، بينما لم تحدد القيادة أيا من السفن البحرية المشاركة في العبور أو عددها.

وأفادت "سنتكوم"، أن سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الأمريكي عبرتا المضيق بنجاح، وأن الجيش تواصل مع عشرات شركات الشحن الأخرى لتشجيع حركة الملاحة في الممر المائي الاستراتيجي.

وقال قائد القيادة الوسطى براد كوبر، إن إيران شنت هجوما على السفن البحرية والتجارية الأمريكية التي عبرت المضيق، مما دفع الولايات المتحدة إلى تدمير 6 زوارق إيرانية صغيرة، وفقا لسكاي نيوز.