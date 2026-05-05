سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 5-5-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره في مصر بحلول التعاملات المسائية.

يذكر أن سعر الذهب انخفض في مصر بنحو 25 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية 4-5-2026، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، لـ"مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 5-5-2026 وهي كالآتي:



- سعر الذهب عيار 24 بلغ 7897 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 6910 جنيهات.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 5922 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 4580 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 55280 جنيها.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.83% إلى نحو 4576 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.