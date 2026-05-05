إعلان

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 5-5-2026 مع بداية التعاملات الصباحية

كتب- محمد فتحي:

05:20 ص 05/05/2026

أسعار الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 5-5-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره في مصر بحلول التعاملات المسائية.

يذكر أن سعر الذهب انخفض في مصر بنحو 25 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية 4-5-2026، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، لـ"مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 5-5-2026 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 7897 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 6910 جنيهات.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 5922 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 4580 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 55280 جنيها.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.83% إلى نحو 4576 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الذهب سعر الجنيه الذهب سعر سبيكة الذهب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

من مطبخك.. عشبة شهيرة تخلصك من حصوات الكلى
نصائح طبية

من مطبخك.. عشبة شهيرة تخلصك من حصوات الكلى
مشكلات صحية وأزمات مادية لهؤلاء الأبراج في مايو.. هل أنت منهم؟
علاقات

مشكلات صحية وأزمات مادية لهؤلاء الأبراج في مايو.. هل أنت منهم؟

مشاهد صادمة.. "تسونامي أمطار" يغرق مدينة أسترالية (فيديو)
علاقات

مشاهد صادمة.. "تسونامي أمطار" يغرق مدينة أسترالية (فيديو)

جمال شعبان يحذر هؤلاء المرضى من التوقف عن هذه الأدوية
نصائح طبية

جمال شعبان يحذر هؤلاء المرضى من التوقف عن هذه الأدوية
انخفاض الحرارة وشبورة وأمطار .. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم
أخبار مصر

انخفاض الحرارة وشبورة وأمطار .. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مشروع قانون الأسرة الجديد.. مفاجآت ومواد تُطرح لأول مرة وردود الفعل (تغطية خاصة)