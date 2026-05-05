لقاء جماهيري لخدمة المواطنين بالقليوبية

تعقد محافظة القليوبية اللقاء الجماهيري الأسبوعي برئاسة الدكتور المهندس حسام عبدالفتاح، محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء بمدينة كفر شكر، في إطار حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم والعمل على حلها.

مناقشة مشكلات أهالي عدة مدن

من المقرر أن يناقش المحافظ خلال اللقاء مشكلات وطلبات المواطنين من مدن كفر شكر وبنها وطوخ وقها، بحضور عدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي الأجهزة الخدمية، لبحث الشكاوى على أرض الواقع واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بشكل فوري.

تعزيز التواصل وتحسين الخدمات

يأتي تنظيم هذه اللقاءات بشكل دوري ضمن خطة المحافظة لتعزيز قنوات التواصل مع المواطنين، والتيسير عليهم في عرض مطالبهم، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة والاستجابة السريعة لاحتياجاتهم.