شهدت محافظة بورسعيد خلال الـ24 ساعة الماضية نشاطًا مكثفًا، حيث أصدر اللواء أكرم جلال، محافظ بورسعيد، عددًا من القرارات والتوجيهات المهمة في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين المظهر الحضاري بمختلف الأحياء.

رفع المخلفات واستغلال الأراضي الفضاء

وجّه محافظ بورسعيد بسرعة رفع المخلفات والرتش بمحيط أبراج بروتكس بحي الضواحي، مع التأكيد على الاستغلال الأمثل للأراضي الفضاء غير المستغلة، وتحويلها إلى مشروعات خدمية تعود بالنفع على المواطنين.

تعزيز منظومة مياه الشرب

كما شدد المحافظ على سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة بمحطة الرسوة، ودخول الخزان الاستراتيجي الخدمة، بما يسهم في دعم الإمدادات المائية بطاقة تصل إلى 50 ألف متر مكعب.

متابعة تطوير منطقة الإسراء

تابع المحافظ أعمال تطوير منطقة الإسراء، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، إلى جانب الانتهاء من رفع المخلفات من أرض موقف مصر القديم.

تحسين البنية التحتية والخدمات

وأشار المحافظ إلى أهمية رفع كفاءة البنية التحتية في مختلف المناطق، خاصة خدمات الصرف الصحي والإنارة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

التوسع في التشجير وزيادة المسطحات الخضراء

ووجّه اللواء أكرم جلال باستكمال أعمال التشجير بشارع صلاح سالم وزراعة أشجار البونسيانا، بهدف زيادة المسطحات الخضراء وتحسين جودة البيئة داخل المحافظة.

تطوير ميدان وحديقة المسلة

كما بحث المحافظ خطة تطوير ميدان وحديقة المسلة، مؤكدًا العمل على تحويلها إلى مزار سياحي متكامل يعكس الهوية التاريخية والحضارية لمحافظة بورسعيد.