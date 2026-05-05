أطلق طلاب الفرقة الرابعة بقسم العلاقات العامة بكلية الإعلام جامعة الأزهر حملة إعلامية توعوية بعنوان "كسبان وهم"، في إطار مشروعات التخرج للعام الجامعي 2025–2026، بهدف تسليط الضوء على المخاطر المتزايدة للمراهنات الإلكترونية وتأثيرها على فئة الشباب.

وتأتي هذه المبادرة ضمن الجهود الأكاديمية التي تستهدف ربط الدراسة بالقضايا المجتمعية المعاصرة، من خلال استخدام أدوات الإعلام الحديثة في التوعية والتأثير.

انتشار المنصات الإلكترونية ووعود الأرباح السريعة

تعمل الحملة على رصد الانتشار المتزايد لمنصات المراهنات الإلكترونية خلال الفترة الأخيرة، والتي تعتمد على جذب المستخدمين عبر وعود بتحقيق أرباح سريعة وسهلة.

وتستغل هذه المنصات المحتوى الترويجي المكثف على مواقع التواصل الاجتماعي، بما يساهم في تكوين صورة غير واقعية لدى الشباب حول إمكانية تحقيق مكاسب مضمونة من خلال هذه الممارسات.

آليات خداع تعتمد على احتمالات غير متكافئة

تركز الحملة على توضيح الأساليب التي تعتمد عليها هذه المنصات، والتي تقوم في جوهرها على أنظمة احتمالية غير متوازنة، تجعل المستخدم في موقف خسارة على المدى الطويل.

ورغم الإيحاء المستمر بإمكانية الربح الفوري، تؤكد الحملة أن الواقع العملي يعكس نمطًا من الخسائر التدريجية التي قد تتفاقم مع استمرار الاستخدام.

كسبان وهم.. وعي زائف وخسائر حقيقية

وأوضح فريق الحملة أن اختيار اسم "كسبان وهم" يعبر عن الفكرة الأساسية للمبادرة، حيث يعيش المستخدم حالة من الانخداع بإمكانية الربح، بينما يتعرض فعليًا لخسائر مالية ونفسية متراكمة.

ويشير القائمون على الحملة إلى أن هذا الوهم هو ما يجعل المراهنات الإلكترونية أكثر خطورة على فئة الشباب.

تعزيز الوعي وتشجيع التفكير النقدي

تهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي لدى الشباب من خلال تبسيط المعلومات المتعلقة بالمراهنات الإلكترونية، وتشجيع التفكير النقدي تجاه الإعلانات والرسائل الترويجية المضللة.

وتسعى إلى تمكين الجمهور المستهدف من التمييز بين الفرص الحقيقية والممارسات التي تحمل مخاطر عالية.

استراتيجية رقمية للوصول إلى الشباب

تعتمد الحملة على استراتيجية اتصال رقمية تستهدف منصات التواصل الاجتماعي، من خلال محتوى متنوع يشمل فيديوهات قصيرة، وتصميمات جرافيك، ورسائل تفاعلية.

وتسعى هذه الأدوات إلى الوصول إلى أكبر شريحة من الشباب، وزيادة التأثير التوعوي بشكل مباشر وسريع.

بدائل إيجابية بعيدًا عن المخاطر

وتتضمن الحملة أيضًا تقديم بدائل إيجابية، تشجع الشباب على استثمار وقتهم وجهدهم في أنشطة مفيدة وآمنة، بعيدًا عن المخاطر المرتبطة بالمراهنات الإلكترونية.

وتؤكد المبادرة أن بناء الوعي وتوجيه السلوك يمثلان خط الدفاع الأول ضد هذه الظواهر الرقمية.

مشروع تخرج برسالة مجتمعية

تأتي حملة "كسبان وهم" ضمن سلسلة مشروعات التخرج بكلية الإعلام التي تهدف إلى معالجة قضايا مجتمعية مهمة، باستخدام أدوات إعلامية حديثة قادرة على التأثير ورفع الوعي العام بين فئات المجتمع المختلفة.

