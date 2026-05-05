سفيرة أوروبا في مصر: تعاوننا مع جامعة الدول انتقل لمستوى ثانٍ.. ونعقد اجتماعًا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه في كفر الشيخ، حملات المرور على المحال والإعلانات الغير مرخصة في نطاق مركز ومدينة فوه، للتوجيه بالالتزام بسرعة الترخيص وفقا للقانون 154 لسنة 2019 في ضوء توجيهات المهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ.

كان المهندس محمد ضبعون رئيس مركز ومدينة فوه، كلف بإجراء حملات مكثفة للمرور على المحال التجارية لتطبيق قانون المحال العامة 154 لسنة 2019 في جميع الأماكن المستغلة إداريًا وتجاريًا، ومراجعة تراخيص المحال والأنشطة التجارية، مع التوجيه بتسليم إنذارات مع غلق وتشميع المخالفين وفق ضوابط قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019.

وشهدت أعمال الحملات شرح الإجراءات المطلوبة لاستخراج التراخيص، والمستندات اللازمة، وآليات توفيق الأوضاع، وتسهيل الإجراءات.

قال رئيس مركز ومدينة فوه المهندس محمد ضيعون، في تصريحات صحفية، إن الحملات التوعوية بشأن أعمال التراخيص، والمرور الميداني على المدينة، وكافة القرى مستمرة تنفيذًا للقانون وتحقيقًا للصالح العام بهدف تقنين الأوضاع، وتسهيل الإجراءات عبر نظام الشباك الواحد.

وأضاف رئيس مركز ومدينة فوه، أنه جرى حث أصحاب المحال بضرورة ترخيص أنشطتهم تجنبًا للغلق الإداري مع تخفيضات في رسوم التراخيص تصل إلى 50% لبعض الأنشطة حاليًا.

وأضاف رئيس مركز ومدينة فوه أنه جرى حث أصحاب المحال بضرورة ترخيص أنشطتهم تجنبًا للغلق الإداري، مع تخفيضات في رسوم التراخيص تصل إلى 50% لبعض الأنشطة حاليًا.