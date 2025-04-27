إعلان

ينتهي 5 مايو.. محافظ الإسكندرية يتفقد مشروع تطوير شارع أبو قير -صور

02:40 م الأحد 27 أبريل 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    محافظ الإسكندرية يتفقد مشروع تطوير شارع أبو قير (3)
  • عرض 10 صورة
    محافظ الإسكندرية يتفقد مشروع تطوير شارع أبو قير (5)
  • عرض 10 صورة
    محافظ الإسكندرية يتفقد مشروع تطوير شارع أبو قير (6)
  • عرض 10 صورة
    محافظ الإسكندرية يتفقد مشروع تطوير شارع أبو قير (7)
  • عرض 10 صورة
    محافظ الإسكندرية يتفقد مشروع تطوير شارع أبو قير (4)
  • عرض 10 صورة
    محافظ الإسكندرية يتفقد مشروع تطوير شارع أبو قير (9)
  • عرض 10 صورة
    محافظ الإسكندرية يتفقد مشروع تطوير شارع أبو قير (10)
  • عرض 10 صورة
    محافظ الإسكندرية يتفقد مشروع تطوير شارع أبو قير (2)
  • عرض 10 صورة
    محافظ الإسكندرية يتفقد مشروع تطوير شارع أبو قير (8)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسكندرية – محمد عامر:

أجرى الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، جولة تفقدية لمشروع تطوير وتحسين الكفاءة المرورية بتقاطع طريق الحرية "أبو قير" مع شارع جواد حسني بمنطقة الإبراهيمية بحي وسط.

وتابع المحافظ خلال الجولة معدلات تنفيذ المشروع، الذي بدأ منذ أسبوعين، ومقرر الانتهاء منه في 5 مايو المقبل، ضمن استعدادات الإسكندرية لاستقبال موسم صيف 2025.

وكلف جميع الجهات التنفيذية القائمة على تنفيذ المشروع بضرورة الإسراع في معدلات التنفيذ، وتذليل كافة العقبات على الأرض ليجري الانتهاء منه في الوقت المحدد.

ووجّه خالد، إدارة المرور بتكثيف التواجد الميداني، ومنع وقوف السيارات على جانبي الطريق، وتحرير مخالفات فورية للمخالفين لتحقيق السيولة المرورية بمحيط المشروع.

يأتي المشروع في إطار استراتيجية متعددة المراحل نفذتها محافظة الإسكندرية لتطوير عدد من المناطق المزدحمة بهدف الحد من الاختناقات والتكدسات المرورية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ الإسكندرية تطوير شارع أبو قير الإسكندرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

السادات حسمها منذ 50 سنة.. هل يجوز إعفاء أمريكا من رسوم قناة السويس؟