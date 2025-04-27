ينتهي 5 مايو.. محافظ الإسكندرية يتفقد مشروع تطوير شارع أبو قير -صور

الإسكندرية – محمد عامر:

أجرى الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، جولة تفقدية لمشروع تطوير وتحسين الكفاءة المرورية بتقاطع طريق الحرية "أبو قير" مع شارع جواد حسني بمنطقة الإبراهيمية بحي وسط.

وتابع المحافظ خلال الجولة معدلات تنفيذ المشروع، الذي بدأ منذ أسبوعين، ومقرر الانتهاء منه في 5 مايو المقبل، ضمن استعدادات الإسكندرية لاستقبال موسم صيف 2025.

وكلف جميع الجهات التنفيذية القائمة على تنفيذ المشروع بضرورة الإسراع في معدلات التنفيذ، وتذليل كافة العقبات على الأرض ليجري الانتهاء منه في الوقت المحدد.

ووجّه خالد، إدارة المرور بتكثيف التواجد الميداني، ومنع وقوف السيارات على جانبي الطريق، وتحرير مخالفات فورية للمخالفين لتحقيق السيولة المرورية بمحيط المشروع.

يأتي المشروع في إطار استراتيجية متعددة المراحل نفذتها محافظة الإسكندرية لتطوير عدد من المناطق المزدحمة بهدف الحد من الاختناقات والتكدسات المرورية.