أ ب: الوسطاء تلقوا تأكيدا بوصول فانس وقاليباف فجر الأربعاء

كتب : وكالات

04:38 م 21/04/2026

جيه دي فانس

أفادت وكالة أسوشيتد برس، نقلًا عن مسؤولين، أن الوسطاء تلقوا تأكيدًا بوصول نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد فجر الأربعاء.

ويأتي هذا التحرك تمهيدًا لقيادة الجولة الثانية من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، في إطار الجهود الجارية لاستئناف المسار التفاوضي بين الجانبين.

وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية، قد أعلنت عبر منشور على قناتها في تطبيق تيليجرام، أنه لم يغادر أي وفد إيراني إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد حتى الآن، سواء كان وفدًا رئيسيًا أو تمهيديًا أو لمتابعة المفاوضات.


وأوضح المنشور أن ما يتم تداوله بشأن مغادرة الوفد أو وصوله وتحديد موعد ذلك يندرج ضمن الشائعات، مشيرًا إلى أن هذه المعلومات تم تداولها عبر وسائل إعلام دولية ومصادر إقليمية دون صحة.

كما شدد على تمسك المسؤولين الإيرانيين بموقفهم المعلن، ومن بينهم رئيس البرلمان وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف، الذي أكد في وقت سابق أن بلاده لا تقبل الدخول في مفاوضات تحت التهديد.

بالصور.. نجوم فيلم "برشامة" في حفل ختام مهرجان هوليوود للفيلم العربي
خبير يضع روشتة نجاح مبادرة إحلال السيارات الكهربائية بالبنزين القديمة
رئيس هيئة الدواء لمصراوي: المتداول عن زيادة أسعار الأدوية غير دقيق.. ومخزون
هل تلجأ مصر لطلب قرض إضافي من صندوق النقد وسط استمرار حرب إيران؟
بعد شائعة وفاته.. تطورات الحالة الصحية لهاني شاكر في باريس

