احتفل نجوم وفريق عمل فيلم "برشامة" بعرض الفيلم ضمن فعاليات حفل ختام مهرجان هوليوود للفيلم العربي، الذي أقيم مساء أمس الاثنين.

ونشرت الصفحة الرسمية للمهرجان على "انستجرام"، مقطع فيديو ظهر خلاله عدد من أبطال الفيلم وهم يلتقطون الصور التذكارية على الريد كاربت هم الفنان هشام ماجد، الفنانة ريهام عبد الغفور والفنان مصطفى غريب.

تكريم ريهام عبد الغفور من مهرجان هوليوود للفيلم العربي

واحتفلت الفنانة ريهام عبدالغفور بتكريمها بفعاليات مهرجان هوليوود للفيلم العربي.

ونشرت ريهام صورا من تكريمها عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام" وكتبت: "من حفل تكريمي في مهرجان هوليوود للفيلم العربي، متشكرة وممتنه جداً وربنا يديمها نعمه ويحفظها من الزوال".

كواليس فيلم "برشامة"

ويحقق فيلم "برشامة"" الذي عرض مؤخرا ضمن موسم أفلام عيد الفطر 2026، نجاحا جماهيريا كبيرا بشباك التذاكر المصري، إذ تخطت إيراداته حاجز الـ 100 مليون خلال 9 أيام من عرضه بالسينمات.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول ابتكار شاب وسيلة غش للنجاة من جحيم امتحانات الثانوية العامة، مما يوقعه في العديد من المفارقات الكوميدية.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من هشام ماجد، باسم سمرة، مصطفى غريب، فدوى عابد، كمال أبو رية، عارفة عبد الرسول، وليد فواز، فاتن سعيد، تأليف أحمد الزغبي وخالد دياب وشيرين دياب، إخراج خالد دياب.

