بعد شائعة وفاته.. تطورات الحالة الصحية لهاني شاكر في باريس

كتب : مصطفى حمزة

12:28 م 21/04/2026
    منشور مدير اعمال هاني شاكر
    هاني شاكر

علق خضر كنعان، مدير أعمال المطرب هاني شاكر، على ما تردد بشأن حالة المطرب هاني شاكر الصحية، ووصفها بالأخبار الكاذبة.

وقام خضر كنعان بالرد عبر صفحته في موقع فيسبوك، عقب ما تردد عن دخول هاني شاكر في حالة غيبوبة، وانتشار شائعات عن وفاته.

تطورات حالة هاني شاكر الصحية

وكتب خضر: "إن بعض الأخبار المتداولة عن صحة الأستاذ هاني شاكر غير صحيحة، أرجو من الجميع توخي الحذر وعدم الانجرار وراء الأخبار الكاذبة… الأستاذ هاني ما زال في المستشفى وحالته الصحية دقيقة".

شائعة وفاة هاني شاكر

يُذكر أن مصطفى القصبي، المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، نفى صحة ما تردد عبر موقع "فيسبوك" بشأن وفاة المطرب هاني شاكر.

وأكد مستشار نقابة المهن الموسيقية أن خبر وفاة هاني شاكر ما هو إلا شائعة غير صحيحة، وطالب الجميع بالدعاء له بالشفاء.

وعانى المطرب هاني شاكر مؤخراً من انتكاسة مفاجئة نتيجة إصابته بفشل تنفسي، ويخضع لملاحظة طبية دقيقة بالعناية المركزة في المستشفى الذي يعالج به في باريس.

