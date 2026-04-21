أكد الأمين العام لجامعة العربية احمد أبو الغيط اليوم الثلاثاء أن الدول العربية لم تكن ولن تكون رهينة في يد إيران لتصفية الحسابات.

جاء ذلك خلال اجتماع طاريء لوزراء الخارجية العرب اليوم، بناء علي طلب مملكة البحرين، الرئيس الحالي لدورة مجلس الجامعة والرئيس الحالي لمجلس الأمن.

تصورات إيران باطلة

وأوضح أبوالغيط، في كلمته التي ألقاها عبر خاصية الفيديو كونفرانس، أن "تصورات طهران عن التحكم في الخليج العربي وفي مضيق هرمز باطلة قانوناً، ولا تستند لحجة أو مسوغ، ومرفوضة جملة وتفصيلاً".

وطالب الأمين العام المجتمع الدولي "بتحميل المعتدي كامل المسؤولية عن اعتداءاته غير القانونية وغير المبررة وغير المقبولة على عدد من الدول العربية"، داعيا إيران إلى الامتثال فوراً لقرار مجلس الأمن المذكور وبتحمل المسؤولية كاملةً عما تسببت فيه هذه الهجمات غير المشروعة من أضرار وخسائر، بما يقتضي التعويض وجبر الضرر بحسب ما ينص عليه القانون الدولي في هذه الحالات.

كما أشار إلى أن حرية الملاحة في المضايق والممرات الدولية ومنها مضيق هرمز أمرٌ كفله القانون الدولي بل إن هذه الحرية تحديداً تكاد تكون جوهر قانون البحار.

لا يمكن لإيران السيطرة على هرمز

وأشار إلى أنه لا يمكن لإيران أن تنتزع لنفسها حق التحكم في مضيق هرمز لأنها ببساطة لا تملكه وكل ما تفرضه من إجراءات لتقييد حرية الملاحة أو فرض قواعد تمييزية للمرور ليس له سندٌ في القانون أو العرف المستقر.

وأوضح أبو الغيط أن الجامعة العربية تعتبر الاعتداء على أي دولة عربية أو ممارسة التهديد والترويع ضد سكانها المدنيين اعتداءً على الدول العربية جميعا، مؤكدا أن هذه الاعتداءات الغاشمة سوف تنتهي وستخرج الدول العربية من هذه الأزمة أكثر قوة وأشد ترابطاً وتعاضداً.