تأجيل استئناف المتهم بالاعتداء على فرد أمن كمبوند التجمع لـ21 مايو

كتب : أحمد عادل

04:39 م 21/04/2026

قررت محكمة استئناف جنح القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر استئناف المتهم في واقعة الاعتداء على فرد أمن داخل أحد الكمبوندات بالتجمع الخامس، على حكم حبسه سنة، لجلسة 21 مايو المقبل.

وكان دفاع المتهم قد تقدم باستئناف على حكم محكمة جنح أول درجة الصادر بحبسه لمدة سنة، في القضية المعروفة إعلاميًا بواقعة "كمبوند التجمع".

وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تلقته النيابة العامة من فرد الأمن المجني عليه، أفاد فيه بتعرضه للسب والضرب، إلى جانب إتلاف جهاز الاتصال اللاسلكي الخاص به أثناء تأدية عمله، ما أسفر عن إصابته بسحجات وكدمات في الكتف والرأس وأسفل العين اليمنى، وذلك وفق التقرير الطبي.

وباستجواب المتهم، أقر بارتكاب الواقعة على خلفية خلافات سابقة، حيث وجهت له النيابة اتهامات باستعراض القوة، والتلويح بالعنف، والضرب، والإتلاف، وأمرت بحبسه احتياطيًا، مع استكمال التحقيقات وطلب التقرير الطبي النهائي وإجراء المعاينة اللازمة لمكان الواقعة.

اقرأ أيضا:

بدء تفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة

هل انتحر ضياء العوضي أو تم تهديده؟.. محامي الأسرة يكشف التفاصيل

بعد الإفراج عنه.. القبض على سيد مشاغب وآخرين بتهمة أعمال شغب في الجيزة

"عدو إيران عدونا".. روسيا تحتجز إسرائيليين في مطارها وتحقق معهم
شئون عربية و دولية

"عدو إيران عدونا".. روسيا تحتجز إسرائيليين في مطارها وتحقق معهم
بالصور.. نجوم فيلم "برشامة" في حفل ختام مهرجان هوليوود للفيلم العربي
زووم

بالصور.. نجوم فيلم "برشامة" في حفل ختام مهرجان هوليوود للفيلم العربي
إندونيسيا تتهم داعية بالتحرش بطلاب تحت وعد السفر لمصر.. ما القصة؟
شئون عربية و دولية

إندونيسيا تتهم داعية بالتحرش بطلاب تحت وعد السفر لمصر.. ما القصة؟
أول تعليق من هاني حتحوت بعد التحقيق معه في أزمة الأهلي
رياضة محلية

أول تعليق من هاني حتحوت بعد التحقيق معه في أزمة الأهلي
هاني شاكر وأبو زهرة بينهم .. 3 نجوم في حالة حرجة تطاردهم الشائعات
زووم

هاني شاكر وأبو زهرة بينهم .. 3 نجوم في حالة حرجة تطاردهم الشائعات

زيادة الأجور 21% من يوليو.. مدبولي: تشكيل لجنة أزمة لمتابعة تداعيات الحرب وتأمين السلع
مقترح برلماني يتيح للنساء الطلاق من الزوج المدمن أو المريض نفسياً.. تفاصيل
نهاد أبو القمصان لمجدي الجلاد: مفيش حاجة اسمها طلاق برة المحكمة- فيديو
"حرب المضايق".. هل تزيد احتمالات الانفجار متعدد الجبهات في الشرق الأوسط؟