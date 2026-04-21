قررت محكمة استئناف جنح القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر استئناف المتهم في واقعة الاعتداء على فرد أمن داخل أحد الكمبوندات بالتجمع الخامس، على حكم حبسه سنة، لجلسة 21 مايو المقبل.

وكان دفاع المتهم قد تقدم باستئناف على حكم محكمة جنح أول درجة الصادر بحبسه لمدة سنة، في القضية المعروفة إعلاميًا بواقعة "كمبوند التجمع".

الاعتداء على فرد أمن داخل أحد الكمبوندات

وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تلقته النيابة العامة من فرد الأمن المجني عليه، أفاد فيه بتعرضه للسب والضرب، إلى جانب إتلاف جهاز الاتصال اللاسلكي الخاص به أثناء تأدية عمله، ما أسفر عن إصابته بسحجات وكدمات في الكتف والرأس وأسفل العين اليمنى، وذلك وفق التقرير الطبي.

وباستجواب المتهم، أقر بارتكاب الواقعة على خلفية خلافات سابقة، حيث وجهت له النيابة اتهامات باستعراض القوة، والتلويح بالعنف، والضرب، والإتلاف، وأمرت بحبسه احتياطيًا، مع استكمال التحقيقات وطلب التقرير الطبي النهائي وإجراء المعاينة اللازمة لمكان الواقعة.

اقرأ أيضا:

بدء تفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة

هل انتحر ضياء العوضي أو تم تهديده؟.. محامي الأسرة يكشف التفاصيل

بعد الإفراج عنه.. القبض على سيد مشاغب وآخرين بتهمة أعمال شغب في الجيزة