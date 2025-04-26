إنقاذ مريضة أصيبت بانسداد بالصمام الميترالي في مستشفى شرق المدينة بالإسكندرية -صور

الإسكندرية - محمد البدري:

تمكن فريق طبي بمستشفى شرق المدينة بالإسكندرية من إنقاذ حياة مريضة مسنة تبلغ من العمر 65 عامًا، تعاني من انسداد بالصمام الميترالي بالقلب في جراحة دقيقة استمرت 7 ساعات.

وقال الدكتور عبدالله الفرماوي؛ مدير مستشفى شرق المدينة التخصصي التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة؛ إن المريضة وصلت إلى قسم الطوارئ بالمستشفى وهي تعاني من ضيق شديد في التنفس وهبوط شديد بضغط الدم، وصدمة قلبية حادة وفشل بوظائف التنفس و حمضية شديدة بالدم وقام فريق الطوارئ بعمل التقييم الطبي والفحوصات اللازمة لتشخيص حالتها.

وأضاف "الفرماوي" أنه تبين أن الحالة لديها تاريخ مرضي بتغيير الصمام الميترالى للقلب جراحيا منذ 6 سنوات، لكنها لم تنتظم على خطة العلاج خاصة أدوية السيولة و مذيبات الجلطات، فتسبب ذلك بتكوين جلطة بالأذين الأيسر للقلب وانسداد بالصمام الميترالي المعدني "Stuck Mitral Valve".

وأشار إلى أنه جرى البدء الفوري لخطة العلاج وأهمها الأدوية المحفزة للقلب كما جرى استدعاء فريق عناية القلب وفريق جراحة القلب والصدر إلى جانب فريق قسم الطوارئ وتم دخول الحالة غرفة العمليات حيث كانت تتطلب تدخلاً طارئا لإنقاذ الحياة.

وأوضح أنه تم إجراء عملية تغيير الصمام الميترالى للمرة الثانية -وهو إجراء عالي الخطورة - وتمت العملية بنجاح حيث استغرقت أكثر من 7 ساعات، فيما جرى فصل الحالة عن أجهزة التنفس الصناعي.

من جانبها ثمنت الدكتورة ميرفت السيد؛ المشرف العام على مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة بالإسكندرية، جهود الفريق الطبي بمستشفى شرق المدينة في تقديم الخدمات الطارئة.

وأوضحت أنه بفضل التدخل السريع والدقيق، استقرت حالة المريضة واستكملت خطة العلاج تحت إشراف الأطباء المتخصصين بقسم عناية القلب.

وأشارت السيد إلى أن الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، أكدت أهمية التركيز على تقديم الخدمات الطبية الطارئة بجودة عالية لجميع المرضى.