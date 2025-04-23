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"مش همشي إلا لما تتعالج".. محافظ الدقهلية يشرف على علاج أسنان أحد المواطنين

02:38 م الأربعاء 23 أبريل 2025
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    محافظ الدقهلية يشرف على علاج أسنان أحد المواطنين (4)
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    محافظ الدقهلية يشرف على علاج أسنان أحد المواطنين (5)
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    محافظ الدقهلية يشرف على علاج أسنان أحد المواطنين (3)
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    محافظ الدقهلية يشرف على علاج أسنان أحد المواطنين (7)
  • عرض 12 صورة
    محافظ الدقهلية يشرف على علاج أسنان أحد المواطنين (8)
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    محافظ الدقهلية يشرف على علاج أسنان أحد المواطنين (9)
  • عرض 12 صورة
    محافظ الدقهلية يشرف على علاج أسنان أحد المواطنين (10)
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    محافظ الدقهلية يشرف على علاج أسنان أحد المواطنين (6)
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    محافظ الدقهلية يشرف على علاج أسنان أحد المواطنين (12)
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    محافظ الدقهلية يشرف على علاج أسنان أحد المواطنين (2)
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    محافظ الدقهلية يشرف على علاج أسنان أحد المواطنين (11)
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الدقهلية- رامي محمود:

ظل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، منتظرا حتى جرى علاج أسنان أحد المواطنين بالوحدة الصحية بديسط مركز طلخا قائلا: "لن أغادر حتى ينتهي العلاج".

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة أجراها المحافظ تفقد خلالها مركز طب الأسر التي بدأها منذ ساعات فجر اليوم، وتفقد الوحدة الصحية بقرية ديسط مركز طلخا، وأشاد بنظافة المكان بالوحدة.

وأكد المحافظ على ضرورة استمرار التزام العاملين فيها والكوادر الطبية والتمريض بمواعيد العمل والزي الخاص بالأطباء والتمريض للحفاظ على المظهر اللائق بهم والذي تعودنا عليه منهم وضرب المثل في الالتزام والجدية.

وتفقد محافظ الدقهلية عدد من العيادات داخل الوحدة الصحية والتقى المترددين على الوحدة واستمع إليهم وطلب منهم عرض شكواهم إذا وجدت لوضع الحلول الفورية لها، مؤكداً أن جولاته اليومية تأتي من أجل تحقيق مطالب المواطنين وتوفير الخدمات اللازمة لهم في حالة عدم وجودها، وتذليل العقبات أمام حصولهم على الخدمات اللازمة والمتنوعة في مختلف القطاعات في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

كما تفقد محافظ الدقهلية كوبري قرية الطويلة مركز طلخا، ووجه للمهندسة منى الساعي بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة طلخا، ومع الجهات المعنية ذات الاختصاص، لإزالة معوقات استكمال أعمال إنشاء الكوبري، كما استجاب لطلب الأهالي بتطوير ورفع كفاءة دورة مياه أحد المساجد بالقرية.

وخلال جولته التقى اللواء مرزوق بعدد من المواطنين واستمع إلى شكواهم ومقترحاتهم حول مستوى الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات، مشددًا على أن مكتبه مفتوح دائمًا لتلقي الشكاوى والاستجابة الفورية لها.

وأكد محافظ الدقهلية أن الجولات الميدانية مستمرة لحث الجميع على بذل مزيد من الجهد لتحقيق خدمة أفضل لأهالي محافظة الدقهلية، مشيرًا إلى أن العمل الميداني هو أساس النجاح في الإدارة المحلية.

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محافظ الدقهلية علاج أسنان الدقهلية اللواء طارق مرزوق
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