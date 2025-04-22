"مرور الإسكندرية" يحجز 455 مركبة خلال شهر.. والمحافظة: 6500 ملصق على سيارات الأجرة- صور

الإسكندرية – محمد عامر:

شنت إدارة المرور بالإسكندرية حملات مكبرة على مدار شهر في الفترة من 20 مارس إلى 20 أبريل الجاري، من خلال نشر الكمائن المرورية للحد من ظاهرة عشوائية سير المركبات.

وأسفرت الحملات عن حجز 455 مركبة مخالفة بواقع "97 سيارة، 199 موتوسيكل، 131 توك توك، 28 تروسيكل"، لإحكام الرقابة على مواقف السيرفيس والمواقف الإقليمية والداخلية.

ووفقًا لبيان صادر عن المحافظة، اليوم الثلاثاء، جرى وضع 21 بانر بـ 7 خطوط سير بتعريفة الركوب وهي "موقف ميدان الشهداء بمحطة مصر- موقف الكيلو 21- موقف العوايد- موقف العامرية- موقف بسيون أبو سليمان- موقف المنشية- الموقف الجديد".

وأشار البيان إلى توزيع 6500 ملصق خاص بسيارات السرفيس للخطوط الداخلية والخارجية والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة، وذلك لضمان عدم قيام سائقي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

كان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وجه بتكثيف حملات مشتركة بين جميع الجهات التنفيذية المعنية للحد من عشوائية المرورية وضبط المركبات المخالفة وإحكام الرقابة على مواقف السيارات.

وكلف بمتابعة تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة لوسائل النقل الداخلية والخارجية والنقل العام، والاستجابة العاجلة لشكاوى ومطالب المواطنين للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة.