إعلان

البورصة المصرية تعكس اتجاها وتفتح على صعود ببداية تعاملات جلسة اليوم الأثنين

كتب : ميريت نادي

11:17 ص 02/03/2026

البورصة المصرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.08% عند مستوى 48024 نقطة، بمستهل جلسة اليوم الأثنين ليعكس اتجاهه الهبوطي أمس.
وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.43%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.50%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 2.50% عند مستوى 47984 نقطة، بختام جلسة أمس الأحد.

اقرا أيضا:

بعد توقف اليوم.. الكويت تعلن استئناف التداول في البورصة غدا

الإمارات تقرر تعطيل التداول في بورصتي أبوظبي ودبي غدا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البورصة المصرية مؤشر البورصة أسهم البورصة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"برجر وسجق في جرادل".. ضبط معمل بير سلم لتصنيع اللحوم ببورسعيد - صور
أخبار المحافظات

"برجر وسجق في جرادل".. ضبط معمل بير سلم لتصنيع اللحوم ببورسعيد - صور
الرمان في رمضان.. كنز يعزز الصحة والطاقة
سفرة رمضان

الرمان في رمضان.. كنز يعزز الصحة والطاقة
مسؤول أمريكي سابق يكشف لمصراوي: هذا السيناريو الأرجح لحرب إيران
شئون عربية و دولية

مسؤول أمريكي سابق يكشف لمصراوي: هذا السيناريو الأرجح لحرب إيران
في غرفة الملابس.. ممدوح عباس يكافئ لاعبي الزمالك بعد الانفراد بالصدارة
رياضة محلية

في غرفة الملابس.. ممدوح عباس يكافئ لاعبي الزمالك بعد الانفراد بالصدارة
هبوط مفاجئ في سعر الذهب اليوم في مصر بببداية تعاملات الاثنين
اقتصاد

هبوط مفاجئ في سعر الذهب اليوم في مصر بببداية تعاملات الاثنين

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

فيديو يوثق لحظة سقوط طائرات حربية أمريكية في الكويت
مسؤول أمريكي سابق يكشف لمصراوي: هذا السيناريو الأرجح لحرب إيران
الكويت تعلن تحطم طائرات حربية أمريكية