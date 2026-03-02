ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.08% عند مستوى 48024 نقطة، بمستهل جلسة اليوم الأثنين ليعكس اتجاهه الهبوطي أمس.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.43%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.50%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 2.50% عند مستوى 47984 نقطة، بختام جلسة أمس الأحد.

