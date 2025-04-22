معرض مفروشات داخل مسجد يثير الجدل بالشرقية.. وقرار عاجل من الأوقاف

الشرقية – ياسمين عزت:

أثار مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حالة من الجدل والغضب بين أهالي قرية كفر هربيط التابعة لمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، بعد ظهور مفروشات داخل أحد أروقة المسجد الكبير بالقرية، وهو ما اعتبره البعض "تحويلًا للمسجد إلى معرض"، مطالبين وزارة الأوقاف بالتدخل.

الفيديو، الذي وثقه أحد أهالي القرية، أظهر وجود عدد من المفروشات داخل مبنى ملحق بالمسجد، ما أثار استنكار الأهالي الذين شددوا على أن المسجد أو المضيفة الملحقة به لم تُجهز لهذا الغرض.

من جانبها، نفت مديرية الأوقاف بالشرقية، على لسان الدكتور محمد حامد، وكيل الوزارة، تحويل المسجد الكبير بكفر هربيط إلى معرض مفروشات أو أدوات منزلية، موضحًا أن المعرض أقيم في دار المناسبات التابعة للمسجد، وليس في مكان مخصص للصلاة.

وأضاف وكيل الوزارة أن دار المناسبات تقع بالطابق الأرضي من المسجد، وهي مجهزة لاستقبال الضيوف وإقامة المناسبات الرسمية، ومسجلة برقم 49.

وأشار إلى أن المعرض أُقيم ليوم واحد فقط، وتم تشكيل لجنة لفحص الأمر فور تداول الفيديو، حيث تبين خلو دار المناسبات من أي مفروشات أثناء المعاينة.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف أنه جرى إحالة الإمام المسؤول إلى التحقيق لمخالفته التعليمات والتصرف في استخدام دار المناسبات دون الرجوع إلى الجهات المختصة.