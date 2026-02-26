أفاد التلفزيون الإيراني، أن مقترح طهران بشأن محادثات جنيف مع الولايات المتحدة، لا يتضمن نقل مخزون اليورانيوم عالي التخصيب إلى خارج البلاد.

وأوضح التلفزيون الإيراني، اليوم الخميس، أن مقترح طهران يؤكد على الاستخدام السلمي للطاقة النووية والحفاظ على إنتاج الوقود النووي.

وأكد التلفزيون الإيراني، أن طهران طالبت خلال المفاوضات برفع العقوبات وقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأكدت وكالة تسنيم الإيرانية، أن لقاء وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في جنيف، اقتصر على تبادل التحية وجاء في إطار المجاملة الدبلوماسية.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن أي اتفاق مرتقب في إطار المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة "يجب أن يتضمن رفع العقوبات"، مشددة على أن المحادثات تقتصر حصريًا على الملف النووي.