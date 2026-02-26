أفاد مصدر عسكري أفغاني في تصريحات لقناة "الجزيرة"، الخميس، بمقتل 10 جنود باكستانيين في الهجمات التي شنتها القوات الأفغانية مساء اليوم، فضلا عن السيطرة على 13 نقطة عسكرية على طول الحدود مع باكستان.

وقال مصدر أمني باكستاني، إن جنودا أفغان فروا من 3 مواقع استهدفتها إسلام آباد ردا على إطلاق نار منها.

وفي المقابل أفاد مصدر أمني أفغاني، بأن القوات الأفغانية شنت حاليا هجوما على نقاط حدودية للقوات الباكستانية ردا على الغارة الجوية الأخيرة، حيث أكد مسؤول عسكري أفغاني مهاجمة مواقع باكستانية في 3 ولايات ردا على استهداف ولايتي باكتيكا وننجرهار.

وأعلن ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم حركة طالبان، أن أفغانستان شنت هجوما واسع النطاق على مواقع عسكرية باكستانية على طول الحدود ردا على الغارات الجوية التي نفذتها إسلام آباد مؤخرا.

وأوضح مجاهد في منشور على منصة "إكس"، أن العمليات الهجومية استهدفت منشآت عسكرية باكستانية على امتداد خط دوراند، معتبرا التحرك ردا حاسما على ما وصفه بالاستفزازات والانتهاكات المتكررة الصادرة عن الأوساط العسكرية في الجانب الباكستاني خلال الأيام الماضية.

وبررت باكستان غاراتها الجوية التي شنتها يوم الأحد الماضي، بأنها رد على الهجمات الانتحارية الأخيرة التي تعرضت لها البلاد، ومنها الهجوم الذي استهدف مسجدًا في إسلام آباد مطلع فبراير الجاري.

وقالت وزارة الإعلام الباكستانية إن الجيش شن عمليات استهداف انتقائية قائمة على معلومات استخبارية طالت 7 معسكرات ومخابئ تابعة لحركة طالبان الباكستانية، بالإضافة إلى استهداف فرع لتنظيم الدولة الإسلامية دون تحديد المواقع الدقيقة لتنفيذ تلك الضربات الجوية.