باكستان: أفغانستان شنّت هجومًا غير مبرر علينا

كتب : عبدالله محمود

08:17 م 26/02/2026

الجيش الباكستاني

قالت وزارة الإعلام الباكستانية، إن حركة طالبان الأفغانية أقدمت على عمل غير مبرر على طول الحدود بين بلدينا فقوبل برد فوري وفعال من الجيش الباكستاني.

وأضافت وزارة الإعلام الباكستانية، في بيان نشرته على صفحته بمنصة أكس، اليوم الخميس، أن التقارير الأولية تؤكد وقوع خسائر فادحة في صفوف الجانب الأفغاني مع تدمير عدة مواقع ومعدات.

وذكرت وزارة الإعلام، "أن حركة طالبان الأفغانية أخطأت في حساباتها وفتحت النار دون استفزاز على مواقع متعددة عبر الحدود الباكستانية الأفغانية في خيبر بختونخوا، وهو ما يتم مواجهته برد فوري وفعال من قبل قوات الأمن الباكستانية".

وأوضحت الوزارة الباكستانية، أن قوات نظام طالبان تتلقى هزيمة في قطاعات شيترال وخيبر ومهمند وكورام وباجور.

أكدت الوزارة مجدداً أن باكستان ستتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة أراضيها وسلامة وأمن مواطنيها.

حركة طالبان أفغانستان باكستان الجيش الباكستاني

