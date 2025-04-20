التحفظ على اليخت "فاير بيرد" بعد حادث تصادم في مياه شرم الشيخ

جنوب سيناء - رضا السيد:

قال مصدر في البيئة بمحافظة جنوب سيناء، إن مركب السفاري "فاير بيرد" الذي تعرض ظهر اليوم لحادث اصطدام بالشعاب المرجانية المتحجرة في منطقة نبأ بمدينة شرم الشيخ.

أوضح المصدر أن المركب أبحر من مدينة الغردقة متجهًا إلى مدينة دهب مرورًا بشرم الشيخ، بهدف الاستمتاع برحلة سفاري.

وأكد المصدر أنه تم إنقاذ المركب من الغرق بعد تعرضه لشرخ كبير في جسمه نتيجة التصادم، مما أسفر عن دخول المياه داخل المركب. وتم التحفظ عليه في منطقة نبأ حتى لا تجرفه الأمواج لحين نقله إلى القزق، موضحًا أنه لا خسائر في أرواح الركاب.

وكانت الجهات الأمنية في جنوب سيناء قد تلقت بلاغًا بتعرض مركب السفاري "فاير بيرد" لحادث تصادم، مما استدعى إرسال فرق الإنقاذ، حيث جرى إنقاذ جميع الركاب الذين كانوا على متن المركب، والبالغ عددهم 14 شخصًا، بينهم سبعة ممارسين (4 سائحين ألمان، وسائحة سويسرية، وممارسان مصريان)، إضافة إلى طاقم مكون من سبعة أفراد. وقد خضع الركاب للرعاية الصحية اللازمة، وتم توفير أماكن إقامة لهم في فنادق مناسبة لحين الانتهاء من الإجراءات الرسمية.

كما تم إخطار الجهات المعنية للوقوف على ملابسات وأسباب وقوع الحادث.