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محافظ الإسماعيلية: إعادة تخطيط المسطحات الخضراء وتنظيم العشوائيات

04:58 م الأحد 20 أبريل 2025

محافظ الإسماعيلية

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الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أجرى اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، جولة ميدانية لتفقد المسطحات الخضراء بشارع شبين في حي ثان، وذلك بحضور اللواء محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، والعميد محمد فرج، المستشار العسكري، والمهندس ماجد بسيوني، مدير عام التخطيط العمراني، والمهندسة سعدية حجاب، رئيس حي ثان.

خلال الجولة، تابع المحافظ مقترحات أعمال إعادة تأهيل وتنظيم المسطحات الخضراء والحدائق العامة أمام مسجد الصالحين، مؤكدًا أن "المساحات الخضراء حق أصيل لكل مواطن، ولن يُسمح بأي تعديات أو عشوائيات تضر بالمظهر العام أو تقلل من المساحات المخصصة لراحة المواطنين".

وأوضح المحافظ أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ خطة تطوير شاملة للمسطحات الخضراء ومداخل المحافظة، تتضمن إزالة الأكشاك غير المرخصة والتعديات العشوائية التي تشوّه المنظر الحضاري، مع العمل على تحرير الحدائق العامة من أي مظاهر سلبية تعيق استمتاع المواطنين بها.

كما وجّه محافظ الإسماعيلية مديرَ عام التخطيط العمراني بإعداد تصميمات حديثة للحدائق، تتضمن مناطق جلوس، وممرات مشاة، ومسارات دراجات، ومناطق آمنة للأنشطة الرياضية والترفيهية، مع تنظيم الخدمات بشكل حضاري يتماشى مع طابع المدينة.

وأكد اللواء أكرم محمد جلال أن تنظيم مداخل المدينة وتحسين البنية التحتية يُعد جزءًا أساسيًا من خطة تطوير الإسماعيلية، بما يعكس هويتها كمدينة نظيفة ومنظمة.

وفي تصريح خاص، شدد المحافظ: "هدفنا التنفيذ وليس الكلام. التعدي على الحدائق العامة جريمة في حق المجتمع، وسنعمل على تحويل هذه المساحات إلى متنفس حقيقي للأسر".

ودعا المحافظ المواطنين إلى التعاون مع فرق العمل للحفاظ على الممتلكات العامة، مشيرًا إلى أن نجاح التنظيم يعتمد على وعي الجميع بأهمية المساحات الخضراء.

من جانبهم، أعرب عدد من الأهالي عن سعادتهم بتلك الخطوة، مؤكدين تطلعهم إلى حدائق نظيفة ومتنفس حضاري يليق بالإسماعيلية وأبنائها.

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محافظ الإسماعيلية تخطيط المسطحات الخضراء تنظيم العشوائيات
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