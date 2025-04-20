الدخول مجانًا.. أشهر مناطق التنزه بمدينة طور سيناء في شم النسيم

جنوب سيناء – رضا السيد:

تستقبل مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، الزوار من مختلف المحافظات المصرية خلال شم النسيم، للاستمتاع بأجوائها وطبيعتها الخلابة، وشواطئها وحدائقها التي تتيح لهم دخولها بالمجان، وبدون أي تكلفة.

ويعد شاطئ القمر أشهر شواطئ المدينة، وهو مجهز لاستقبال المواطنين والزوار، ويوجد فيه كافة الخدمات من شماسي وكراسي وحمامات، ومزود بكافتيريا، وأيضًا شاطئ خليج موسى الذي يتيح لرواده الاستمتاع بالراحة والاستجمام إضافة إلى ممارسة الألعاب المائية.

والشاطئ العام، وهو مزود بكافة الإمكانيات، بجانب ألعاب للأطفال، وملعب للكرة القدم، مساحات خضراء كبيرة، وشاليهات اليوم الواحد، وحمامات.

كما يوجد 5 شواطئ أخرى لا يوجد بهما أي خدمات، لكنهم من أكثر شواطئ المدينة ازدحمًا خاصة في الأعياد والمناسبات، وهم "الكيلاني، الجبيل، رأس ريا، شاطئ الفيروز، شاطئ حمام موسى".

وقال علي حمادة، رئيس مدينة الطور، إنه جرى تقليم الأشجار وقص الحشائش ورشها بجميع الحدائق التي توجد بالمدينة وهم حدائق "الزهور، الفيروز، الأندلس، توشكا، الزهراء"، مؤكدًا أن هذه الحدائق تفتح أبوابها لاستقبال المواطنين وزائري المدينة على مدار العام بالمجان، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بفتح جميع الحدائق والشواطئ بالمجان للمواطنين.

وأكد رئيس المدينة في تصريح اليوم، أنه جرى رفع درجة الاستعداد بجميع الشواطئ لاستقبال المصطافين من مواطني وزائرين خلال شم النسيم، والتأكد من رفع كفاءة الشواطئ، ووضع علامات داخل البحر حتى لا يتعداها المواطنين خلال تواجدهم على الشواطئ، وتسوية الرمال وإزالة الأحجار التي توجد على الشواطئ بواسطة معدات النقل الثقيل، وفتح الطرق مؤدية إلى الشاطئ العام، وتوفير منقذين على كل شاطئ.

وأشار إلى تكثيف حملات النظافة، ووضع سلات للقمامة بمناطق تجمع المواطنين، ومنها "ميدان أفريقيا، ساحة لعلم 1 و 2، الكورنيش، ممشى أهل مصر"، إضافة إلى منطقة مقصد العائلة التي تتيح للأسرة التنزه مجانيًا، وتضم "كيذ إيريا، مقاعد للأسر، مسرح مكشوف"، مشيرًا إلى أنه جاري أعمال ترميم ودهانات البلدورات، وتقليم الأشجار، وصيانة أعمدة الإنارة، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية للانتشار الأمني المكثف بأماكن تجمعات المواطنين، وتمركز سيارات الإسعاف، والحماية المدنية على الشواطئ، وفي الميادين العامة وبجوار الحدائق تحسبًا لأية طوارئ.