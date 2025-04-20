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محافظ جنوب سيناء يهنئ رهبان دير سانت كاترين بعيد القيامة المجيد -صور

09:46 ص الأحد 20 أبريل 2025
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    الزيارة
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    المحافظ يقدم التهنئة للرهبان
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    تقديم التهاني بعيد القيامة
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    تفقدالدير
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    زيارة الدير
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    المحافظ يزور دير سانت كاترين
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جنوب سيناء- رضا السيد:

أجرى الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، زيارة لدير سانت كاترين، لتقديم التهنئة للرهبان والقساوسة بمناسبة عيد القيامة المجيد، وكان في استقباله رهبان وقساوسة الدير.

وقدم المحافظ التهنئة بهذه المناسبة الدينية العزيزة، مؤكدًا عمق الروابط التي تجمع بين أبناء الوطن الواحد، مسلمين ومسيحيين، في نسيج وطني متماسك.

و قدّم محافظ جنوب سيناء، الهدايا العينية لرهبان الدير تعبيرًا عن التقدير والاحترام لمكانة الدير الروحية والتاريخية، ولدور رجال الدين في نشر رسالة المحبة والتسامح.

وأشار إلى أهمية دير سانت كاترين كأحد أهم المعالم الدينية والسياحية في مصر والعالم، مؤكدا على حرص الدولة على دعم هذا التراث الإنساني الفريد.

وأوضح أنه حريص على مشاركة جميع المواطنين في مناسباتهم الدينية المختلفة، تأكيدًا لوحدة الصف الوطني وترسيخًا لقيم التآخي والتسامح.

وأعرب رهبان الدير عن سعادتهم بهذه الزيارة، مؤكدين اعتزازهم بالمحبة والدعم الذي تقدمه الدولة لهم، مشيدين بروح التعايش التي تميز المجتمع المصري عبر تاريخه.

رافق المحافظ خلال الزيارة، الشيخ السيد يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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خالد مبارك محافظ جنوب سيناء دير سانت كاترين عيد القيامة المجيد
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