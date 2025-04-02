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وقف رحلات البالون الطائر في الأقصر بسبب سوء الأحوال الجوية

01:14 م الأربعاء 02 أبريل 2025

رحلة بالون طائر

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الأقصر – محمد محروس:

أوقفت هيئة الطيران المدني في الأقصر، اليوم الأربعاء، رحلات البالون الطائر فوق سماء المحافظة، نظراً لسرعة الرياح وعدم ملاءمة الظروف الجوية للطيران.

وأعلنت هيئة السلامة الجوية بمطار الأقصر الدولي إلغاء جميع رحلات البالون التي كان من المقرر انطلاقها من مطار القرنة غرب المحافظة، وذلك حفاظًا على سلامة الركاب، بعدما كان من المتوقع تسيير عشرات الرحلات صباح اليوم.

وتعد محافظة الأقصر من أبرز الوجهات السياحية التي تشتهر بسياحة البالون الطائر، حيث يحرص الزوار على خوض هذه التجربة الفريدة مع شروق الشمس، للاستمتاع بمشهد بانورامي لمعالم المدينة الأثرية على ضفتي نهر النيل.

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