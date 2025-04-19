محافظ الشرقية يُشارك في احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة المجيد

الشرقية- ياسمين عزت:

شارك المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ، في الاحتفال الرسمي الذي أقامته رئاسة الطائفة الإنجيلية بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك بمقر الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، والذي ترأسه القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة وراعي الكنيسة الدكتور القس يوسف سمير.

حرص محافظ الشرقية على تقديم التهنئة للدكتور أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ، والإخوة الأقباط وقيادات الطائفة الإنجيلية بمناسبة إحتفالات عيد القيامة المجيد معرباً عن تمنياته بأن يُعيد الله هذه المناسبة على مصرنا الغالية بمزيد من التقدم والازدهار، وأن يديم على شعبها العظيم نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد محافظ الشرقية أن مصر ستظل دولة التسامح والوحدة وأن التلاحم الوطني الفريد لأبناء الأمة المصرية سيظل دائماً صمام الأمان والركيزة الأساسية للاستقرار والرخاء ، مؤكدًا أن الوحدة الوطنية كانت ولا تزال أساس قوة وتماسك المجتمع المصري على مر العصور.

واختتم الاحتفال بكلمة للدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ، قدم فيها الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لكل ما يبذله من جهود ومساع في سبيل نهضة بلادنا العزيزة مصر والعمل بقوة لتحقيق تطلعات وآمال شعب مصر العظيم والنهوض باقتصاد البلاد والعبور به وسط تحديات جسام تحيط بكل دول المنطقة وتؤثر على الجميع، مؤكداً على ضرورة الوقوف صفاً واحدًا خلف قيادة بلادنا الحكيمة، بكل جهد لعبور هذه التحديات وبناء بلادنا الغالية".

كما قدم رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الشكر للحضور لحرصهم على المشاركة في الإحتفالية، مؤكداً أن عيد القيامة هذا العام يمثل دعوة متجددة للحياة والأمل، وتجسيدًا حقيقيًا لقيم التعايش والتنوع، مشددًا على أن مصر تظل نموذجًا فريدًا في التماسك الوطني وقبول الآخر.