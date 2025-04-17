محافظ الأقصر يستجيب لمطالب أهالي العوامية -صور

الأقصر- محمد محروس:

استجاب المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، لطلب أهالي جزيرة العوامية، ووجه بفتح الطريق الموازي لمدخل الجزيرة بطول 500 متر، لتيسير حركة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

وكلف المحافظ اللواء دكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، بسرعة تنفيذ التوجيهات، حيث أوعز بدوره إلى كل من أحمد عبد الصبور، مدير المتابعة الميدانية، والمهندس ماجد جميل، مدير الإدارة الهندسية، ومركز شبكات المرافق، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات وفتح الطريق المعروف بشارع علي المهدي، وهو شارع مستحدث يتفرع من شارع الجولي فيل.

وأوضح رئيس المدينة أنه تم البدء فعلياً في إزالة التعديات على حرم الطريق، والانتهاء من أعمال تجهيز الأرض وفرد الطبقات، تحت إشراف حاتم جابر، سكرتير مجلس مدينة الأقصر، تمهيدًا لرصف الطريق عقب الانتهاء من توصيل كافة المرافق العامة.

وشارك في أعمال إزالة التعديات وفتح الطريق كل من حسن عبده، رئيس حي جنوب، ومسؤولي المتابعة الميدانية وحي جنوب.