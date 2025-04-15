إطلاق مبادرة "يلا نشتغل" بجنوب سيناء لتفعيل دور وحدات السكان

جنوب سيناء - رضا السيد:

استقبل الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، الخبير الديموجرافي ورئيس الوحدة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية، لتنسيق فعاليات التدريب الميداني لفريق عمل وحدة السكان بالمحافظة، ومنسقي الوحدات السكانية بمدن خليجى السويس والعقبة، تفعيلا لمبادرة "يلا نشتغل" بناء قدرات العاملين في وحدات السكان.

واستعرضت الدكتورة فاطمة جيل، منهجية وزارة التنمية المحلية في إدارة البرنامج السكاني، وفلسفة بناء الإطار المؤسسي له، إلى جانب تحديد مهام فرق العمل وأدوات تحليل المشكلات السكانية في المدن.

وأوضحت أهمية تنفيذ التدخلات السريعة لمواجهة القضايا السكانية العاجلة، وتفعيل المبادرات المجتمعية التي تهدف إلى تعديل السلوكيات الإنجابية، والاستثمار في رأس المال البشري، لرفع جودة الحياة، وزيادة معدلات التنمية بما يفوق معدلات النمو السكاني.

كما قدمت شرحًا مفصلًا حول مؤشرات متابعة وتقييم الأداء السكاني، مؤكدة ضرورة العمل وفق الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، ودور المنسقين المحليين في تحقيق أهدافها. مشيرة إلى ملامح "خارطة الطريق" التي تتضمن مجموعة من المقترحات العملية لتفعيل الوحدات السكانية وتعزيز فاعليتها.

وأشادت بالدعم الكبير والمستمر من محافظ جنوب سيناء، لملف السكان، مؤكدة أن هذا الدعم هو ما أتاح خلق بيئة محفزة وفعالة لنجاح المبادرات المحلية، وفي مقدمتها مبادرة "يلا نشتغل".

كما أثنت على جهود اللجنة السكانية بالمحافظة، مشيرة إلى تميزها في التنسيق والتعاون الفعال بين مختلف الجهات، وهو ما يُعد نموذجًا ناجحًا لتكامل الأدوار وتحقيق الأثر الإيجابي على أرض الواقع.

وأعرب محافظ جنوب سيناء، عن تقديره للجهد المبذول والعمل الدؤوب في هذا الملف البالغ الأهمية، مشددا على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد من أجل رفعة جنوب سيناء وتقديم نموذج يحتذى به على مستوى الجمهورية.

واشاد المحافظ بحرص وزارة التنمية المحلية على تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، من خلال تدريب فرق العمل.

وأكد أن مبادرة "يلا نشتغل" تهدف إلى بناء قدرات العاملين في وحدات السكان، وتقديم الدعم الفني لهم للقيام بأدوارهم بكفاءة في مواجهة التحديات السكانية، وتحسين مؤشرات التنمية بالمحافظة.