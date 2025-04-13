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وقفة احتجاجية صامتة للمحامين في أسيوط رفضًا لرسوم التقاضي الجديدة -صور

04:03 م الأحد 13 أبريل 2025
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  • عرض 19 صورة
    وقفة احتجاجية صامتة للمحامين في أسيوط (4)
  • عرض 19 صورة
    وقفة احتجاجية صامتة للمحامين في أسيوط (5)
  • عرض 19 صورة
    وقفة احتجاجية صامتة للمحامين في أسيوط (6)
  • عرض 19 صورة
    وقفة احتجاجية صامتة للمحامين في أسيوط (3)
  • عرض 19 صورة
    وقفة احتجاجية صامتة للمحامين في أسيوط (8)
  • عرض 19 صورة
    وقفة احتجاجية صامتة للمحامين في أسيوط (2)
  • عرض 19 صورة
    وقفة احتجاجية صامتة للمحامين في أسيوط (9)
  • عرض 19 صورة
    وقفة احتجاجية صامتة للمحامين في أسيوط (11)
  • عرض 19 صورة
    وقفة احتجاجية صامتة للمحامين في أسيوط (12)
  • عرض 19 صورة
    وقفة احتجاجية صامتة للمحامين في أسيوط (13)
  • عرض 19 صورة
    وقفة احتجاجية صامتة للمحامين في أسيوط (14)
  • عرض 19 صورة
    وقفة احتجاجية صامتة للمحامين في أسيوط (10)
  • عرض 19 صورة
    وقفة احتجاجية صامتة للمحامين في أسيوط (16)
  • عرض 19 صورة
    وقفة احتجاجية صامتة للمحامين في أسيوط (15)
  • عرض 19 صورة
    وقفة احتجاجية صامتة للمحامين في أسيوط (7)
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    وقفة احتجاجية صامتة للمحامين في أسيوط (19)
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    وقفة احتجاجية صامتة للمحامين في أسيوط (17)
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    وقفة احتجاجية صامتة للمحامين في أسيوط (18)
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أسيوط - محمود عجمي:

نظّم عدد من المحامين بمحافظة أسيوط، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية صامتة أمام مجمع المحاكم، اعتراضًا على قرار زيادة رسوم التقاضي.

ورفع المحامون المشاركون في الوقفة لافتات احتجاجية كُتب عليها: "لا لزيادة رسوم التقاضي"، مؤكدين أن صمتهم يُعد رسالة قوية برفض هذه الزيادات التي لا تتماشى مع مبدأ إتاحة العدالة للجميع دون تفرقة أو عوائق مالية.

وجاءت الوقفة الاحتجاجية في أعقاب قرار فرض رسوم تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، وهو ما اعتبرته نقابة المحامين مخالفًا للدستور والقانون.

وأوضح المحامون أن هذه الإجراءات التصعيدية تهدف إلى الحفاظ على حقوق المتقاضين وضمان عدم تأثير القرار على حق المواطنين في اللجوء إلى القضاء.

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وقفة احتجاجية سيوط قفة المحامين ظاهرات المحامين لرسوم القضائية
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